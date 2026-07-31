Στο 4% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, παραμένοντας υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Κύπρο, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, υποχώρησε οριακά από 4,1% τον Ιούνιο σε 4% τον Ιούλιο.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Κύπρο εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο παρέμεινε πάνω από την εκτίμηση για την Ευρωζώνη, όπου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια σύγκριση, καταγράφεται σημαντική επιτάχυνση, καθώς τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός στην Κύπρο ανερχόταν μόλις στο 0,1%.

Η πορεία του πληθωρισμού το 2026

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν συνεχή άνοδο του πληθωρισμού στην Κύπρο κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026.

Ο ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Φεβρουάριο και αυξήθηκε στο 1,5% τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο έφθασε στο 3% και τον Μάιο στο 3,5%.

Τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,1%, προτού υποχωρήσει οριακά στο 4% τον Ιούλιο, βάσει της προκαταρκτικής εκτίμησης.

Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο.

Από τις βασικές συνιστώσες, η ενέργεια εκτιμάται ότι κατέγραψε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, φθάνοντας στο 10%, από 8,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες αναμένεται να ανέλθει στο 3,3%, έναντι 3,2% τον Ιούνιο.

Στην κατηγορία των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, ο ετήσιος ρυθμός εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 1,2%, από 1,5%.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 0,9%, από 0,7% τον Ιούνιο.