Κατά 0,7 μονάδες αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2026 ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας στην Κύπρο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων μηνών, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η βελτίωση προήλθε από την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, κυρίως λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά τους επόμενους μήνες.

Αντίθετα, το κλίμα υποχώρησε στη μεταποίηση, στις κατασκευές και μεταξύ των καταναλωτών. Τα νοικοκυριά αξιολόγησαν αρνητικότερα την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και περιόρισαν τις προσδοκίες τους για τους επόμενους μήνες.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας υποχώρησε λόγω της μειωμένης αβεβαιότητας στις υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές. Ωστόσο, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος να καταγράφουν τη μεγαλύτερη επιδείνωση.

Πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο

Από τον Μάιο, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας διαμορφώνεται ελαφρώς πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η βελτίωση της οικονομικής εμπιστοσύνης παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις οικονομικές τους συνέπειες, ιδιαίτερα στις τιμές της ενέργειας και στα πραγματικά εισοδήματα.

Αισιοδοξία για τον κύκλο εργασιών στις υπηρεσίες

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε λόγω θετικότερων προσδοκιών για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκαν και πέρασαν σε αρνητικό επίπεδο, έπειτα από εννέα μήνες θετικών εκτιμήσεων. Οι αξιολογήσεις για τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου τριμήνου παρέμειναν κοντά στα χαμηλά επίπεδα των τριών τελευταίων μηνών.

Αντίθετα, οι προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω και έφθασαν στην υψηλότερη τιμή του 2026.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των εργαζομένων κατά το επόμενο τρίμηνο βελτιώθηκαν οριακά, αλλά παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Τρίτος μήνας ανόδου στο λιανικό εμπόριο

Μικρή βελτίωση κατέγραψε το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο, κυρίως λόγω των θετικότερων προσδοκιών.

Παρότι οι αξιολογήσεις για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου ήταν αρνητικότερες σε σχέση με τον Ιούνιο, η μείωση των αποθεμάτων επηρέασε θετικά το κλίμα.

Οι προσδοκίες για τις πωλήσεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά για τρίτο διαδοχικό μήνα, ενώ βελτιώθηκαν και οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές. Παρέμειναν, ωστόσο, σε αρνητικό επίπεδο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι εκτιμήσεις για την απασχόληση κατά το επόμενο τρίμηνο ενισχύθηκαν ελαφρώς, ενώ οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου.

Οριακή επιδείνωση στις κατασκευές

Στις κατασκευές, το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε οριακά, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των αξιολογήσεων για την τρέχουσα κατάσταση.

Οι εκτιμήσεις για την πρόσφατη οικοδομική δραστηριότητα παρέμειναν κοντά στα θετικά επίπεδα του προηγούμενου μήνα, αλλά οι αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα ήταν ελαφρώς δυσμενέστερες.

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων δεν παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή. Οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης μειώθηκαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα, παραμένοντας όμως σχετικά αυξημένες.

Υποχώρηση στη μεταποίηση

Στη μεταποίηση, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε τόσο ως προς την τρέχουσα κατάσταση όσο και ως προς τις προσδοκίες.

Οι αξιολογήσεις για την παραγωγή του τελευταίου τριμήνου υποχώρησαν στη χαμηλότερη τιμή από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες παρέμειναν σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα, παρόμοια με εκείνα του Ιουνίου και στα δυσμενέστερα επίπεδα των τελευταίων δύο περίπου ετών.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των αποθεμάτων τελικών προϊόντων, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα.

Οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου. Οι εκτιμήσεις για την απασχόληση παρέμειναν σταθερές, υποδηλώνοντας σχετική σταθερότητα βραχυπρόθεσμα.

Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης διατηρήθηκαν αυξημένες, αν και ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από τα επίπεδα Μαρτίου και Απριλίου, τα υψηλότερα των τελευταίων τριών ετών.

Επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος

Το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από δύο διαδοχικούς μήνες βελτίωσης.

Οι καταναλωτές αξιολόγησαν δυσμενέστερα τόσο την πρόσφατη όσο και τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους. Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας παρέμειναν σχεδόν εξίσου αρνητικές με εκείνες του Ιουνίου.

Λιγότερο αισιόδοξες ήταν και οι προσδοκίες για την αγορά εργασίας, καθώς αυξήθηκε ελαφρώς το ποσοστό των καταναλωτών που αναμένει άνοδο της ανεργίας.

Οι αντιλήψεις για την εξέλιξη των τιμών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες κατέδειξαν κάποια εξασθένηση των αυξητικών πιέσεων. Οι προσδοκίες για τις τιμές τους επόμενους μήνες αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι προθέσεις για μεγάλες αγορές παρέμειναν εξίσου αρνητικές με εκείνες του Μαΐου και του Ιουνίου, ενώ αρνητική διατηρήθηκε και η στάση απέναντι στο ενδεχόμενο αποταμίευσης.

Παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Παρά τη μείωση των προσδοκιών για τις τιμές πώλησης στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, καθώς και τη μικρή υποχώρηση των αντίστοιχων εκτιμήσεων των καταναλωτών, οι προσδοκίες παρέμειναν σχετικά αυξημένες και πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Στο 62% η παραγωγική ικανότητα στη μεταποίηση

Ο βαθμός χρήσης της παραγωγικής ικανότητας στη μεταποίηση συνέχισε την πτωτική του πορεία και διαμορφώθηκε στο 62% τον Ιούλιο, από 65% τον Απρίλιο.

Παρά τη μείωση, παρέμεινε πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 60%. Η νέα υποχώρηση αποτελεί, σύμφωνα με την έρευνα, ένδειξη ότι η ζήτηση για μεταποιητικά προϊόντα συνεχίζει να εξασθενεί, ενδεχομένως λόγω των πρόσφατων πληθωριστικών πιέσεων.

Ανθεκτική η ζήτηση στις υπηρεσίες

Στις υπηρεσίες, η χρήση της παραγωγικής ικανότητας παρέμεινε αμετάβλητη στο 83%, έναντι μακροχρόνιου μέσου όρου 82%.

Η εικόνα αυτή αντανακλά την ανθεκτικότητα της ζήτησης στον τομέα, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησε τους τελευταίους μήνες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στον υποτομέα της παροχής καταλύματος και εστίασης, η χρήση της παραγωγικής ικανότητας υποχώρησε σε σχέση με τον Απρίλιο, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, το ποσοστό παρέμεινε περίπου σταθερό από τον Οκτώβριο του 2025. Αντίθετα, στις επαγγελματικές και διοικητικές δραστηριότητες αυξήθηκε περαιτέρω, συγκλίνοντας προς το ποσοστό του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας διεξάγεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη RAI Consultants, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εναρμονισμένων ερευνών επιχειρήσεων και καταναλωτών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.