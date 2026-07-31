Πάνω από μια ώρα διήρκησε η σύσκεψη του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, μαζί με τους κοινοτάρχες της Αγίας Άννας, του Καλού Χωριού, του Ψευδά, της Μοσφιλωτής και των Πυργών της επαρχίας Λάρνακας, αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα 27/07 στο πεδίο βολής Καλού Χωριού μετά από εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς, που είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί και να απειλήσει τις γύρω κοινότητες.

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε σε μέτρα, τα οποία θα λάβει η Κυβέρνηση που αφορούν τόσο την ανακούφισή των κοινοτήτων από την πυρκαγιά, όσο και την ασφάλεια των πολιτών περιμετρικά του πεδίου βολής. Από την πλευρά του ο Αρχηγός Εμμανουήλ Θεοδώρου, ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το ενδεχόμενο επανάληψης ανάλογου συμβάντος.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, απολογήθηκε εκ νέου στις κοινότητες για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς. «Είχαμε μια εποικοδομητική και σε φιλικό κλίμα συνάντηση. Από μέρους των κοινοτήτων κατατέθηκαν όλα τα διαχρονικά προβλήματα από το συγκεκριμένο πεδίο βολής», είπε ο Υπουργός.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο κ. Πάλμας είπε πως καθορίστηκε ένας οδικός χάρτης ενώ θα ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Είπε επίσης ότι θα:

Προχωρήσουν σε άμεσες αποζημιώσεις

Εξεταστούν αντισταθμιστικά μέτρα ευρύτερα για την περιοχή

Νέα από κοινού συνάντηση με τους κοινοτάρχες για εξέταση της προόδου για όσα συμφωνήθηκαν

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τις ηγεσίες των κοινοτήτων για την ειλικρινή συνεργασία, ενώ τόνισε ότι θα ενημερώσει πλήρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο για το πάγιο αίτημα των κοινοτήτων για τη μετακίνηση του πεδίου βολής. Υπενθύμισε επίσης, ότι τα αίτια και οι ευθύνες για την πρόκληση της πυρκαγιάς, θα γίνουν γνωστά μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας όταν ο Ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου, ολοκληρώσει την έρευνα.

Δηλώσεις Αρχηγού Εθνικής Φρουράς

Ειλικρινή συγγνώμη προς τους κατοίκους των κοινοτήτων που επηρεάστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλό Χωριό απηύθυνε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, αναλαμβάνοντας εκ μέρους της Εθνικής Φρουράς την ευθύνη για το περιστατικό.

Σε δηλώσεις του, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου ανέφερε ότι, λόγω όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, έκρινε αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια. Ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το ενδεχόμενο επανάληψης ανάλογου συμβάντος.

Όπως είπε, έχουν ήδη συζητηθεί με τους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις κατά του Υπουργείου Άμυνας, διευκρίνισε ότι το Υπουργείο δεν είναι σε θέση, ούτε θεσμικά ούτε πρακτικά, να γνωρίζει το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, οι οποίες είναι πολλές και συχνά ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ως εκ τούτου, σημείωσε, η ευθύνη για το περιστατικό βαραίνει αποκλειστικά την Εθνική Φρουρά.

Σε σχέση με τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εξήγησε ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαίδευση προσωπικού εξειδικευμένου στην εξουδετέρωση εκρηκτικών, η οποία διεξαγόταν σε συνεργασία με σύμμαχη χώρα και είχε προγραμματιστεί αρκετό καιρό προηγουμένως.

Η δραστηριότητα ήταν γνωστή στις τοπικές κοινότητες, είπε, προσθέτοντας ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα καταδείξει κατά πόσο έπρεπε να πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και τι ακριβώς συνέβη στο πεδίο βολής και προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς υπογράμμισε ότι η Δύναμη οφείλει να διατηρεί το αξιόμαχό της και ότι οι αναγκαίες εκπαιδεύσεις και βολές δεν μπορούν να ανασταλούν, καθώς συνδέονται άμεσα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπαίδευση των νέων στρατιωτών.

Τόνισε, παράλληλα, ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. «Δεν είμαι Αρχηγός μόνο τις ηλιόλουστες μέρες, αλλά και τις δύσκολες μέρες», είπε.

Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται περιλαμβάνεται η επανεξέταση των πάγιων διαταγών που ρυθμίζουν τις βολές και τα επιτρεπόμενα όριά τους σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Εθνική Φρουρά θα αναλάβει επίσης τη συντήρηση και τη διάνοιξη των ζωνών πυρασφάλειας γύρω από το πεδίο βολής, ενώ εξετάζεται η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος επιτήρησης, είτε με παρουσία προσωπικού είτε με τη χρήση καμερών.

Παράλληλα, αξιολογούνται και άλλα άμεσα μέτρα, ενώ ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου δεσμεύθηκε ότι στο εξής οι τοπικές αρχές θα ενημερώνονται εγκαίρως και αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα που προγραμματίζεται στο πεδίο βολής.

Ερωτηθείς κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα, απάντησε ότι η Εθνική Φρουρά εκτελεί πολλές απαιτητικές και επικίνδυνες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι κάθε περιστατικό πρέπει να αξιοποιείται ως μάθημα για την αυστηροποίηση των διαδικασιών.

Καταλήγοντας, επανέλαβε τη συγγνώμη του προς τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και διαβεβαίωσε ότι η Εθνική Φρουρά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν.