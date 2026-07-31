Τη δυνατότητα φοίτησης σε πρόγραμμα Νοσηλευτικής πριν από την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας προτίθεται να προωθήσει το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης περισσότερων νέων στο επάγγελμα.

Ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι, έπειτα από επικοινωνία με το υπουργείο Άμυνας, διαπιστώθηκε πως η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία. Ένας νέος θα μπορεί, επομένως, να ολοκληρώσει πρώτα τις σπουδές Νοσηλευτικής και ακολούθως να υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά.

Παράλληλα, θα μπορούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του να αξιοποιηθεί με βάση τα επαγγελματικά προσόντα που έχει αποκτήσει.

Κεντρικό μέτρο για την προσέλκυση νέων αποτελεί η ετήσια χορηγία προς τους φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής το οποίο, όπως υπενθύμισε ο υπουργός Υγείας, εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η παραχώρηση χορηγίας αφορά όλους τους φοιτητές αναγνωρισμένων σχολών στην Κύπρο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του σχεδίου.

Το ύψος της χορηγίας καθορίστηκε ως εξής:

€1.000 για το πρώτο έτος,

για το πρώτο έτος, €1.250 για το δεύτερο έτος,

για το δεύτερο έτος, €1.500 για το τρίτο έτος,

για το τρίτο έτος, €2.000 για το τέταρτο έτος.

Η εφαρμογή του σχεδίου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και καλύπτει και όσους φοιτούν ήδη. Μετά την αποφοίτησή τους, οι δικαιούχοι θα πρέπει να εργαστούν για δύο χρόνια στο νοσηλευτικό επάγγελμα στην Κύπρο.

Υπό αξιολόγηση οι σπουδές στην Ελλάδα

Το υπουργείο Υγείας, είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, εξετάζει κατά πόσον η χορηγία μπορεί να επεκταθεί και σε φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα Νοσηλευτικής σε σχολές της Ελλάδας.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών, καθώς το ζήτημα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Κίνητρα επιστροφής στο επάγγελμα

Η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών δεν θεωρείται από μόνη της επαρκής για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών, η οποία καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του τομέα της υγείας, τόνισε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού έχουν κατατεθεί σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή, ενώ συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης και προσέλκυσης νέων φοιτητών».

Θα εξεταστούν επίσης οι λόγοι για τους οποίους απόφοιτοι Νοσηλευτικής δεν ασκούν τελικά το επάγγελμα. «Στόχος είναι να εντοπιστούν κίνητρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μέρος αυτών των επαγγελματιών πίσω στον τομέα».

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας για την εκπαίδευση φροντιστών υγείας.