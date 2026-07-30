Πράσινο φως για τέσσερα νέα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εξέλιξη η οποία χαροποιεί το ακαδημαϊκό ίδρυμα, με τον πρύτανη του Τάσο Χριστοφίδη, να χαιρετίζει την απόφαση.

Τα νέα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί είναι:

• Medicine (MD)

• Bachelor in Business Administration in Accounting or Finance

• Bachelor in Business Administration in Marketing, Operations Management or Management

• Bachelor in Economics, Economic Theory and Econometrics or International and European Economic Studies

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, «η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιό μας και ενισχύει περαιτέρω τον διεθνή προσανατολισμό του, διευρύνοντας τις δυνατότητες φοίτησης σε ξένη γλώσσα για φοιτητές και φοιτήτριες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς, ώστε τα προγράμματα να προσφερθούν από τον Σεπτέμβριο του 2027 με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά πρότυπα ποιότητας, τα οποία χαρακτηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, καθώς και για τρία αγγλόφωνα προγράμματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας».