Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και τον τομέα της υγείας στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσία μελών της οικογένειας Σιακόλα, της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και ιατρικής κοινότητας, καθώς και πλήθους προσκεκλημένων.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι νέες εγκαταστάσεις δεν αποτελούν «απλώς ένα ακόμη κτηριακό έργο», αλλά επένδυση στη γνώση, στην επιστημονική αριστεία, στην έρευνα και, πρωτίστως, στον άνθρωπο. Ανέφερε ότι το έργο ξεκίνησε το 2022 χάρη στη δωρεά ύψους €9 εκατομμυρίων από το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, καθώς και στη χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος είπε ότι η Υγεία και η Παιδεία είναι οι τομείς στους οποίους η Κυβέρνηση επενδύει τα περισσότερα χρήματα, «γιατί πολύ απλά πρόκειται για επένδυση στο μέλλον της χώρας μας, στη νέα γενιά». Αναφερόμενος στις πανεπιστημιακές κλινικές, σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας, όσο δεν εγκρίνεται το σχετικό νομοσχέδιο από την Βουλή των Αντιπροσώπων. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε για πολλά χρόνια. Κάλεσε παράλληλα όλες τις πλευρές να συνενώσουν δυνάμεις, ώστε το νομοσχέδιο να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Σ. Αναστασίου ευχαριστώντας την Πολιτεία για τη διαχρονική της στήριξη, αλλά και το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα για τη δωρεά των εννέα εκατομμυρίων ευρώ. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε, κατόρθωσε να εδραιωθεί σε πολύ υψηλές θέσεις στις παγκόσμιες κατατάξεις και για αυτό της αξίζουν συγχαρητήρια. «Θεωρούμε ότι αν προστεθεί και το θέμα των πανεπιστημιακών κλινικών, τότε θα συμπληρωθεί η φαρέτρα των όπλων που θα οδηγήσει την Ιατρική Σχολή ακόμη πιο μπροστά».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης χαρακτήρισε την ημέρα ιστορικό ορόσημο, σημειώνοντας ότι η Ιατρική Σχολή αποκτά πλέον τη δική της στέγη στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης. Τόνισε ακόμη ότι η δημόσια Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ήδη αποδείξει τη σημαντική συνεισφορά της στην εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και την κοινωνία, ενώ ευχαρίστησε τον μεγάλο ευεργέτη Νίκο Κ. Σιακόλα για τη διαχρονική προσφορά του στο Πανεπιστήμιο και στον τόπο. Ευχαρίστησε την Πολιτεία για την οικονομική της στήριξη καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το νέο κτήριο, είπε, συνολικού εμβαδού 8.825 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών, των ακαδημαϊκών και των ερευνητών της Σχολής. Παράλληλα, ξεχωρίζει, όπως ανέφερε, για τον βιοκλιματικό του σχεδιασμό και την εξασφάλιση της διεθνούς πιστοποίησης LEED Platinum, της υψηλότερης διάκρισης για κτήρια αειφόρου ανάπτυξης.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Ελπίδας και Νίκου Σιακόλα, χαιρετισμό απηύθυνε η κα Μαρίνα Ν. Σιακόλα, η οποία, ανάμεσα σε άλλα, επισήμανε ότι για τον πατέρα της η δημιουργία Ιατρικής Σχολής ήταν ένα όνειρο και υπόσχεση ζωής, λόγω κάποιων εμπειριών που τον συγκλόνισαν βαθιά. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το μουσικό ιντερμέδιο της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του μαέστρου κ. Πέτρου Στυλιανού. Τα νεαρά μουσικά ταλέντα παρουσίασαν έργα των Brahms, Jenkins και David Weiss, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας των εγκαινίων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη λειτουργίας του νέου κτηρίου και μιας νέας εποχής για την Ιατρική Σχολή και τις Επιστήμες Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον πλαισίωσαν ο Υπουργός Υγείας, ο Πρόεδρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και η κα Ελπίδα Σιακόλα και η κα Μαρίνα Σιακόλα.

Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη δωρεά ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, ενώ χρηματοδοτήθηκε επίσης από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω ευρωπαϊκών δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αρχιτέκτονες του έργου είναι οι Antonio Gordon και Antonio Liñán από την Ισπανία, οι οποίοι συνεργάστηκαν με το τοπικό γραφείο Αρχιτεκτόνων Γαβριηλίδης-Formit Architect. Κατασκευάστρια Εταιρεία η Α. Αριστοτέλους Construction. Το κτήριο διαθέτει ευανάγνωστη τυπολογία και χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική και λειτουργική οργάνωση.