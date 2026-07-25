Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί αρκετές υποθέσεις διαδικτυακής απάτης, κατά τις οποίες πολίτες λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα (SMS ή email), τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως να έχουν αποσταλεί από γνωστή εταιρεία τεχνολογίας.

Στα μηνύματα αυτά αναφέρεται ότι άγνωστοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης (cloud) και ο παραλήπτης καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένο σύνδεσμο (link), προκειμένου δήθεν να προστατεύσει τον λογαριασμό του.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο, οι χρήστες οδηγούνται σε παραπλανητική ιστοσελίδα, όπου τους ζητείται να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία σύνδεσης για σκοπούς δήθεν επαλήθευσης του λογαριασμού τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων και σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές συναλλαγές.

Η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υπενθυμίζει:

• Μην ανοίγετε συνδέσμους (links) που λαμβάνετε μέσω SMS ή email, εάν δεν είστε απολύτως βέβαιοι για την αυθεντικότητά τους.

• Μην καταχωρείτε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ιστοσελίδες που ανοίγουν μέσω συνδέσμων που σας αποστέλλονται με μήνυμα ή email.

• Εάν λάβετε ειδοποίηση για δήθεν πρόβλημα στον λογαριασμό σας, μην ακολουθείτε τον σύνδεσμο του μηνύματος. Μεταβείτε μόνοι σας στην επίσημη εφαρμογή ή στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας και ελέγξτε εκεί τυχόν ειδοποιήσεις.

• Ενεργοποιήστε, όπου είναι διαθέσιμη, τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication).