Ο τελικός του ομαδικού γυμναστικής ανδρών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες διακόπηκε προσωρινά λόγω σοβαρού ατυχήματος του Άγγλου αθλητή, Γκάμπριελ Λάνγκτον που έκανε τους θεατές στη Glasgow International Arena να παγώσουν.

Ο 19χρονος γυμναστής έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος αφού έχασε τη λαβή του από τη μεταλλική μπάρα του μονοζύγου, σε ύψος τριών μέτρων για να βρεθούν αμέσως δίπλα του οι γιατροί των Αγώνων.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF July 25, 2026

Ο Λάνγκτον παρέμενε αρχικά ακίνητος στο έδαφος μετά τον τραυματισμό, αλλά αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, υπήρξαν αναφορές ότι εθεάθη να κουνάει τα πόδια του.

Τελικά απομακρύνθηκε πάνω σε τροχήλατο φορείο, έχοντας ακινητοποιηθεί με ειδικό κηδεμόνα στο κεφάλι και τον αυχένα, συνοδευόμενος από το θερμό χειροκρότημα του πλήθους που είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων 10 λεπτών σε απόλυτη σιγή.

Team England gymnast stretchered off after horror injury at Commonwealth Games https://t.co/CaXVQRZkFA pic.twitter.com/MCEtTJFNjD July 25, 2026

«Είμαστε ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν αμέσως για να παράσχουν βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η ομοσπονδία γυμναστικής της Αγγλίας.

Να σημειώσουμε ότι ο 19χρονος γυμναστής μπήκε τελευταία στιγμή στην αποστολή της Αγγλίας για τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας καθώς κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία και έξι φορές ολυμπιονίκη Μαξ Γουίτλοκ.

Το μονόζυγο ήταν το τελευταίο όργανο για την Αγγλία στον τελικό του ομαδικού, με την ομάδα να κατακτά τελικά το ασημένιο μετάλλιο μέσα σε πολύ βαριά ατμόσφαιρα καθώς το μυαλό όλων ήταν στον άτυχο Λάνγκτον και στις προσπάθειες που ακολούθησαν μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό ο… φόβος ήταν ξεκάθαρος στα πρόσωπα όλων.

protothema.gr