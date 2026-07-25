Ο τελικός του ομαδικού γυμναστικής ανδρών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες διακόπηκε προσωρινά λόγω σοβαρού ατυχήματος του Άγγλου αθλητή, Γκάμπριελ Λάνγκτον που έκανε τους θεατές στη Glasgow International Arena να παγώσουν.
Ο 19χρονος γυμναστής έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος αφού έχασε τη λαβή του από τη μεταλλική μπάρα του μονοζύγου, σε ύψος τριών μέτρων για να βρεθούν αμέσως δίπλα του οι γιατροί των Αγώνων.
Ο Λάνγκτον παρέμενε αρχικά ακίνητος στο έδαφος μετά τον τραυματισμό, αλλά αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, υπήρξαν αναφορές ότι εθεάθη να κουνάει τα πόδια του.
Τελικά απομακρύνθηκε πάνω σε τροχήλατο φορείο, έχοντας ακινητοποιηθεί με ειδικό κηδεμόνα στο κεφάλι και τον αυχένα, συνοδευόμενος από το θερμό χειροκρότημα του πλήθους που είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων 10 λεπτών σε απόλυτη σιγή.
«Είμαστε ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν αμέσως για να παράσχουν βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η ομοσπονδία γυμναστικής της Αγγλίας.
Να σημειώσουμε ότι ο 19χρονος γυμναστής μπήκε τελευταία στιγμή στην αποστολή της Αγγλίας για τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας καθώς κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία και έξι φορές ολυμπιονίκη Μαξ Γουίτλοκ.
Το μονόζυγο ήταν το τελευταίο όργανο για την Αγγλία στον τελικό του ομαδικού, με την ομάδα να κατακτά τελικά το ασημένιο μετάλλιο μέσα σε πολύ βαριά ατμόσφαιρα καθώς το μυαλό όλων ήταν στον άτυχο Λάνγκτον και στις προσπάθειες που ακολούθησαν μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό ο… φόβος ήταν ξεκάθαρος στα πρόσωπα όλων.