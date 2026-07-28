Μπορεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας να βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο, ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και για θέσεις, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και στο ΤΕΠΑΚ. Αυτή η εικόνα δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιτυχόντων στις Παγκύπριες Εξετάσεις έσπευσαν να κρατήσουν τις θέσεις τους στην Κύπρο, ανεξαρτήτως του τι τελικά θα πράξουν, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί εκατοντάδες αιτήσεις για συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή των δύο πανεπιστημίων.

Αρκεί να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν υποβληθεί πέραν των 800 αιτήσεων για συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή, τόσο για διεκδίκηση θέσης, όσο και για βελτίωση θέσης που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της πρώτης κατανομής.

Όσον αφορά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εξασφάλιση θέσεων μέσω της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ αναμένεται λίαν συντόμως. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω αποτελέσματα θα ανακοινωθούν γύρω στις 3 με 4 Αυγούστου. Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα αποτελέσματα της δεύτερης κατανομής αναμένονται γύρω στις 4 Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει και η εικόνα με τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και διαφανεί τελικά πόσες θέσεις θα μείνουν κενές.

Εκτός όμως από τη δεύτερη κατανομή και τη διαδικασία των ειδικών κριτηρίων, μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους επιτυχόντες και για τα δωμάτια των φοιτητικών εστιών, καθώς η στέγαση και το ύψος των ενοικίων είναι για τους περισσότερους ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Και τα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, παρέχουν αριθμό δωματίων στις φοιτητικές τους εστίες, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σημειώνεται ότι φέτος το ΤΕΠΑΚ μπορεί να παραχωρήσει περί τα 150 δωμάτια, ενώ όσοι δεν εξυπηρετηθούν στις εστίες, θα λάβουν το επίδομα ενοικίου, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο πολιτικής που εφαρμόζει το ΤΕΠΑΚ. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου τα τελευταία χρόνια οι τιμές των ενοικίων είναι πολύ υψηλές και απλησίαστες για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, η στεγαστική πολιτική του πανεπιστημίου της πόλης, αναμένεται να δώσει ανάσα σε αρκετά νοικοκυριά που έχουν φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για όλες τις διαδικασίες του ΤΕΠΑΚ «έκλεισαν» χθες, ενώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σήμερα. Η υποβολή μηχανογραφικού για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας ολοκληρώνεται αύριο, επομένως η πραγματική εικόνα θα διαφανεί τις επόμενες μέρες.