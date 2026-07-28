Το θέμα της τροποποίησης του μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέφερε χθες, από την Αυστρία όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις δηλώσεις που έκαναν μετά τη συνάντησή τους, ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ και ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Επανέφερε, δε, το αίτημα της Ελλάδας και άλλων χωρών, ιδιαίτερα του νότου, για μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντανακλάται στις τελικές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική και η πράσινη μετάβαση πρέπει να συμβαδίζουν με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές της. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον και ζήτημα γεωπολιτικής ασφάλειας.

Την ελληνική θέση ότι η αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, όπως είναι στημένη σήμερα, δεν επιφυλάσσει δίκαιες τιμές σε όλες τις χώρες και περιοχές, ούτε στους τελικούς καταναλωτές, συμμερίζονται και χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρουμανία.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς και του Target Model, η τιμή του ηλεκτρισμού εξακολουθεί να καθορίζεται για πολλές ώρες του 24ωρου από μονάδες φυσικού αερίου (ή τις μονάδες ντίζελ ή μαζούτ, στην Κύπρο), σε υψηλά τιμολογιακά επίπεδα, ακόμη και όταν μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από πολύ φθηνότερη παραγωγή από φωτοβολταϊκά, αιολικά ή άλλες ΑΠΕ.

Άλλες χώρες της ΕΕ, όμως, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης θα αποθάρρυνε τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.