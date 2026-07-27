Νέο πολυετές υψηλό κατέγραψε η Motor Oil στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μετοχή να κλείνει την Παρασκευή στα €50,40 και να υπερβαίνει για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των €50.

Ο τίτλος έχει ενισχυθεί περισσότερο από 25% μέσα σε έναν μήνα, με την άνοδο να αποδίδεται στα υψηλά περιθώρια διύλισης, στις προσδοκίες για ισχυρή κερδοφορία και στις επιχειρηματικές κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στήριξη από τα περιθώρια διύλισης

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ιδιαίτερα στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα, ενισχύοντας τις προοπτικές των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του αργού μετά την εκεχειρία, τα περιθώρια εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους. Η περιορισμένη διεθνής δυναμικότητα διύλισης και τα χαμηλά αποθέματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά.

Η Optima Bank αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα περιθώρια διύλισης κατά $2-$4 ανά βαρέλι για την περίοδο 2026-2029. Για το 2026 προβλέπει EBITDA €1,41 δισ. και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €834 εκατ.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η Motor Oil εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι διεθνών ανταγωνιστών βάσει των δεικτών EV/EBITDA και P/E. Η χρηματιστηριακή έχει διατηρήσει τη σύσταση «αγορά», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €54,10.

Η συμφωνία με την AKTOR

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται και οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον όμιλο AKTOR για την πώληση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία και αποτελούν έμμεσες θυγατρικές της Motor Oil.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εφόσον προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ρευστότητα του ομίλου και θα απελευθερώσει κεφάλαια από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται στον βασικό πυρήνα του.

ΑΠΕ, μπαταρίες και Ρουμανία

Η Motor Oil αναδιαμορφώνει παράλληλα το χαρτοφυλάκιό της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Ο όμιλος επιδιώκει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξή του σε αγορές όπως η Ρουμανία, διατηρώντας τον στόχο για χαρτοφυλάκιο ισχύος 2 GW έως το 2030.

Το σχέδιο για πλωτό τερματικό LNG

Προσδοκίες δημιουργεί και το σχέδιο ανάπτυξης πλωτού τερματικού επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU).

Η AKTOR βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Motor Oil για ενδεχόμενη συμμετοχή στο έργο. Η εισηγμένη έχει επιβεβαιώσει ότι εξετάζει συνεργασίες στον τομέα του φυσικού αερίου, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει συναφθεί δεσμευτική συμφωνία.

Η ανάπτυξη του FSRU θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Είσοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες

Θετικά αποτιμάται και η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη NOVA ICT. Η θυγατρική της Motor Oil, Ireon Technologies, απέκτησε αρχικά το 50% της εταιρείας έναντι €60,5 εκατ.

Στη συνέχεια μεταβίβασε συνολικό ποσοστό 30% στις EOS Capital Partners και Latsco Family Office, διατηρώντας συμμετοχή 20%. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του ομίλου σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι προσδοκίες για το μέρισμα

Πρόσθετη στήριξη στη μετοχή προσφέρει η μερισματική πολιτική. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Motor Oil θα διανείμει συνολικό μέρισμα €2,10 ανά μετοχή για τη χρήση του 2026.

Με βάση το κλείσιμο των €50,40, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4,2%. Η προοπτική ισχυρών ταμειακών ροών, σε συνδυασμό με τις υπό εξέλιξη συμφωνίες, παραμένει βασικός παράγοντας για την αποτίμηση της εταιρείας.

Πηγή: Capital.gr