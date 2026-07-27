Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν ενόψει και της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Δείτε τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την κα Ολγκίν, μια συνάντηση ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει στη χώρα μας αύριο το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Έρχιουρμαν, αλλά και αύριο το βράδυ στο κοινό δείπνο και μεθαύριο στην κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες.

Μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όπως έχουμε πει πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες. Μια επίσκεψη η οποία στοχεύουμε και ελπίζουμε να είναι η αρχή, το εφαλτήριο που θα οδηγήσει στη σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης.

Η κα Ολγκίν ενημέρωσε τον Πρόεδρο για μια σειρά επαφών που είχε το προηγούμενο διάστημα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και από το πρόγραμμα, το οποίο η ίδια έχει κοινοποιήσει, ενώ τώρα έχει μεταβεί για συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν».

Ερωτηθείς αν τα όσα μετέφερε η κα Ολγκίν σε σχέση κυρίως με τη συνάντηση της με τον Τούρκο Υπουργός Εξωτερικών μάς επιτρέπουν να υπάρχει κάποιο περιθώριο αισιοδοξίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να προσμετρούμε το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία από τον Μάρτιο, μετά και από τις δικές του επαφές και το ότι ο ίδιος προσωπικά επενδύει χρόνο αλλά και το θεσμικό κύρος του ρόλου που υπηρετεί σε αυτή την επίσκεψη.

Πέραν τούτου, είμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε τις πολλές προκλήσεις που υπάρχουν, κυρίως λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας. Περισσότερο όσον αφορά τη στάση που η Τουρκία είναι πρόθυμη να επιδείξει και κατά πόσον έχει πραγματικά τη βούληση να επανευθυγραμμιστεί μαζί με το διεθνές δίκαιο, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο και με τον Γενικό Γραμματέα, αφού όπως έχει γίνει γνωστό, χθες βράδυ έγινε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του κ. Γκουτέρες και του κ. Φιντάν».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια ένδειξη για κοινό έδαφος ή για κάποιες συγκλίσεις σε κάποια θέματα, μετά και τις επαφές της κας Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «κοινό έδαφος υπάρχει και αυτό το κοινό έδαφος είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η συμφωνημένη βάση, η οποία έχει καθοριστεί με σαφήνεια σε όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πέραν τούτου, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε περισσότερες ελπίδες από όσο επιτρέπει η στάση της Τουρκίας διαχρονικά, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προσωπικά παραμένει προσηλωμένος, αλλά και ο ίδιος πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μαζί και με τις εξελίξεις που βλέπετε στο πεδίο των ευρωτουρκικών, αυτό νομίζω δημιουργεί εκείνα τα δεδομένα, τα οποία εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή χαραμάδα ελπίδας, παράθυρο ευκαιρίας, εμείς θα το αξιοποιήσουμε. Να αναμένουμε τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο αύριο όσο και μεθαύριο, στις πολύ σημαντικές αυτές συναντήσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις δικές του σκέψεις για τα επόμενα βήματα».

Κληθείς να αναφερθεί σε πληροφορίες ότι στη συνάντηση του με την κα Ολγκίν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επέμεινε σε λύση δύο κρατών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν θα τοποθετηθώ εγώ εκ μέρους της κας Ολγκίν για το τι διαμείφθηκε στη συνάντηση με τον κ. Φιντάν.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως έχω πει και προηγουμένως, η μόνη λύση την οποίαν συζητούν τα Ηνωμένα Έθνη, η μόνη λύση η οποία βρίσκεται προς συζήτηση και προς επιδίωξη επίτευξης ασφαλώς είναι η λύση που καθορίζουν με σαφήνεια τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η λύση την οποία προωθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η λύση που στηρίζει η διεθνής κοινότητα. Αυτή είναι η λύση από την οποία απορρέουν οι όροι εντολής τόσο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και της προσωπικής του απεσταλμένου. Αυτή είναι η λύση για την οποία εργαζόμαστε και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει η όποια συζήτηση, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως εποικοδομητική στάση η όποια πρόθεση, η όποια επιδίωξη για λύση που εκφεύγει της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καταγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι η πρόθεση του Αντόνιο Γκουτέρες είναι να επικαιροποιήσει το πλαίσιο του Κραν Μοντανά και ερωτηθείς αν είμαστε έτοιμοι για αλλαγές σε αυτό το πλαίσιο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο στόχος μας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, με τη διαφύλαξη του κεκτημένου της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή επείγει σε σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση, είναι κατά πόσον η Τουρκία, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, έχει μια διακηρυγμένη πλέον θέση περί λύσης δύο κρατών, έχει την ειλικρινή βούληση να επανευθυγραμμιστεί μαζί με αυτό που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα ακούσουμε αύριο. Αναμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον, νομίζω όλοι μας, τις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το πώς βλέπει ο ίδιος την πρωτοβουλία του να ωριμάζει ακόμη περισσότερο, να οδηγείται σε μια πολυμερή διάσκεψη, η οποία θα έχει ως στόχο τη συζήτηση επί της ουσίας. Αυτός είναι ο στόχος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο εμείς χαιρετίζουμε, και πώς μπορεί να οδηγήσει αυτή η πολυμερής στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά».

Ερωτηθείς αν η πλευρά μας είναι έτοιμη να συζητηθούν εποικοδομητικές ασάφειες σε ένα πλαίσιο λύσης που μπορεί κάποιοι να ερμηνεύουν ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά τα χαρακτηριστικά του να απέχουν πάρα πολύ από αυτό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Δεν μπορώ να προσδώσω μεγαλύτερη αξία στα δημοσιεύματα τα οποία η ίδια η κα Ολγκίν έχει διαψεύσει. Πέραν τούτου, όμως, έχουμε πει με σαφήνεια, έχουμε πει με κατηγορηματικό τρόπο ότι ιδιαίτερα στο Κυπριακό, το έχει πει ο ίδιοι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορούν και δεν πρόκειται να υπάρξουν οι όποιες ασάφειες, δημιουργικές ή όχι, και σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν μπορούν να υπάρξουν πρόνοιες που να παραπέμπουν σε λύσεις εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. Είναι για αυτό τον λόγο που οι δικές μας κόκκινες γραμμές, διαχρονικά κόκκινες γραμμές ως προς ασφαλώς τη διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το συμφωνημένο πλαίσιο, όπως έχει καθοριστεί στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για διαφύλαξη των τριών single, αλλά και η εναρμόνιση μαζί με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν τρόπο πολύ ειλικρινή, αλλά και με έναν τρόπο πολύ κατηγορηματικό, έχουν διατυπωθεί σε όλες μας τις συναντήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο η δική μας θέση ως Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η θέση της διεθνούς κοινότητας, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».