Άνοδο έως και 535% κατέγραψε η μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης CXMT κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στη Σαγκάη, σε μία από τις εντυπωσιακότερες χρηματιστηριακές πρεμιέρες στην ιστορία της κινεζικής αγοράς.

Η άνοδος εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή ως ChangXin Memory Technologies, σε περίπου 3,7 τρισ. γουάν ($547 δισ.), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στην κινεζική αγορά μετοχών Α.

Η CXMT άντλησε έως και 66,6 δισ. γουάν μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO), της δεύτερης μεγαλύτερης στην ιστορία της Κίνας. Η ισχυρή ζήτηση καταδεικνύει το επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που θεωρούνται κρίσιμες για την προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει την αυτάρκεια της χώρας στους ημιαγωγούς και να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές.

Η κινεζική απάντηση στην αγορά των DRAM

Με έδρα τη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι, η CXMT είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης της Κίνας και θεωρείται η σημαντικότερη προσπάθεια της χώρας να ανταγωνιστεί τις ξένες εταιρείες στην αγορά των DRAM.

Πρόκειται για κρίσιμο τύπο μνήμης, ο οποίος χρησιμοποιείται σε προϊόντα που κυμαίνονται από κινητά τηλέφωνα έως διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης. Η CXMT είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός DRAM παγκοσμίως.

Η ζήτηση από τους ιδιώτες επενδυτές ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Το τμήμα της IPO που προοριζόταν για ιδιώτες υπερκαλύφθηκε 212 φορές, με περίπου 9,4 εκατ. επενδυτές να υποβάλλουν εντολές συνολικής αξίας 7,07 τρισ. γουάν.

«Η έναρξη της διαπραγμάτευσης ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τις προσδοκίες μου, όμως η απότομη άνοδος μετά το άνοιγμα ήταν αξιοσημείωτη», δήλωσε ο Άο Φέι, διευθύνων σύμβουλος της Beijing Xinhan Capital.

Όπως ανέφερε, η περιορισμένη παρουσία εισηγμένων εταιρειών που προσφέρουν άμεση έκθεση στον κλάδο των τσιπ μνήμης στην Κίνα ενδέχεται να οδηγήσει σε κύμα κερδοσκοπικών κινήσεων κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.

Μεγάλες προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της CXMT πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τις κινεζικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς.

Πολλοί επενδυτές, ωστόσο, παραμένουν αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας, εκτιμώντας ότι διαθέτει σημαντικά περιθώρια αύξησης τόσο του μεριδίου αγοράς όσο και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της.

«Σε αντίθεση με ορισμένες από τις μεγάλες IPO που προηγήθηκαν, η CXMT δεν έχει φτάσει στα όρια ούτε της τεχνολογίας ούτε του μεριδίου αγοράς της. Υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης», δήλωσε ο Ζενγκ Τζικίνγκ, διαχειριστής κεφαλαίων στην Beijing Nuohua Investment Management.

Η επιτυχημένη εισαγωγή της CXMT ενδέχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για άλλες εταιρείες του κινεζικού οικοσυστήματος ημιαγωγών, όπως η Yangtze Memory Technologies και η Kunlunxin, ο βραχίονας τσιπ της Baidu.

Έως τα 5 τρισ. γουάν βλέπει η Huaxi

Η Huaxi Securities εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή αξία της CXMT θα μπορούσε να φτάσει τα 5 τρισ. γουάν. Η Nomura άρχισε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 116 γουάν.

Σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό όμιλο, η CXMT θα μπορούσε να διαπραγματεύεται με αποτίμηση διπλάσια από εκείνη της αμερικανικής Micron Technology, λόγω των προοπτικών αύξησης του μεριδίου αγοράς της και των υψηλότερων πολλαπλασιαστών αποτίμησης στην Κίνα.

Capital.gr