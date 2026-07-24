Η Κίνα απαγόρευσε με άμεση ισχύ τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης προς 14 ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο γερμανικός αμυντικός όμιλος Rheinmetall, ως αντίποινα για τις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος κινεζικών εταιρειών.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η πολωνική εταιρεία ηλεκτρονικών Vigo Photonics και η τσεχική κατασκευάστρια φορτηγών Tatra Trucks.

Οι περιορισμοί καλύπτουν αγαθά, λογισμικό και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένες σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ημιαγωγών.

Απαγορεύεται επίσης σε οργανισμούς και πρόσωπα εκτός Κίνας να μεταβιβάζουν ή να προμηθεύουν τις συγκεκριμένες εταιρείες με κινεζικής προέλευσης είδη διπλής χρήσης. Εξαγωγές θα μπορούν να εγκρίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η απόφαση ελήφθη μετά την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο του πακέτου επιβλήθηκαν περιορισμοί σε εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ, τις οποίες οι Βρυξέλλες κατηγορούν ότι στηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις αδικαιολόγητες και ανακοίνωσε ότι τα αντίμετρα αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων της χώρας.

Οι νέοι περιορισμοί αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Κίνας και ΕΕ. Τον Απρίλιο, το Πεκίνο είχε απαγορεύσει τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης προς επτά ευρωπαϊκές εταιρείες, επικαλούμενο τη συμμετοχή τους σε πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, οι 14 οντότητες είναι οι ακόλουθες:

Lafert

Garnet

Sindlhauser Materials

Rheinmetall

Antraco Chemie-Handelsgesellschaft

InPACT

III-V Lab

Cavok UAS

Vigo Photonics

Politechnika Wroclawska

IHC Merwede Holding

Tatra Trucks

Opticoelectron Group

Ekspla UAB

Οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στη Rheinmetall εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Άρμιν Πάπεργκερ, είχε δηλώσει το 2025 στο Politico ότι η εξάρτηση της εταιρείας από κινεζικά εξαρτήματα ανερχόταν περίπου στο 1%.

Capital.gr