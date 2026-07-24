Έφυγε από τη ζωή ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής και συνθέτης Τζών Τίκης, ο οποίος υπηρέτησε της Μουσική για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Την είδηση του θανάτου του στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν οι δύο κόρες του, Αντζελα και Ανίτα, με μια ανάρτηση που συγκίνησε φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους που τον γνώρισαν προσωπικά. «I did it my way…», έγραψαν, επιλέγοντας τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα.

«Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita.»

Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης

Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας ο Γιάννης Τεκές, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίζεται σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.

Το 1980 παρουσιάζει την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια.

Στην Ελλάδα το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ήταν το Τζων Τίκης (1974) με την εταιρεία Sonora για να ακολουθήσει μια σειρά, συνολικά 17 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το “Άσε την αγάπη οδηγό».

Ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του τραγουδώντας pop, σταδιακά… μετακόμισε στο ελαφρολαϊκό όπου τελείωσε την καριέρα του. Το 1980 διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».

protothema.gr