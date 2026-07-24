Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο «βήμα» των Eurofighter Typhoon, καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής Αεροπορίας, θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνιών συντήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι, στην προσπάθειά της να δώσει «πνοή» στον αποδυναμωμένο Στόλο της, (μιας και ακόμη δεν φαίνεται «φως στο τούνελ» των F-35), η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά.

Στην εξέλιξη του προγράμματος (σσ: που κατασκευάζεται από ευρωπαϊκή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η βρετανική BAE Systems, η Airbus και η ιταλική Leonardo), καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώληση.

Πολιτικές εξελίξεις και οι.. αβεβαιότητες

Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτήματα για την πορεία μεγάλων αμυντικών συμφωνιών.

Παρότι η συνεργασία Λονδίνου–Άγκυρας στον αμυντικό τομέα είχε ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει -αν όχι να παγώσει- την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ημέρες, με την κλιμάκωση της έντασης, μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την πορεία του προγράμματος για την Άγκυρα.

Η γειτονική χώρα, σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ. Που όμως μπορεί να τα χρειάζεται για τη δική του αεράμυνα.

Οι εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της Καταριανής Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία.

Γεωπολιτική εξίσωση με πολλούς «x»

Την ίδια ώρα, δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter.

Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, και τις χώρες του Κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμυνας και αποτροπής τους, υπάρχει και μία δεύτερη (αν όχι τρίτη) σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα εάν η Τουρκία θα επιχειρούσε να αξιοποιήσει το «χαρτί» των ρωσικών S-400, (σσ: προκειμένου να πάρει τα F-35). Δηλαδή, κατά πόσο η μεταφορά ή διαφορετική αξιοποίηση των S-400 από την Άγκυρα προς τρίτη χώρα, όπως το Κατάρ, θα είχε ως αντάλλαγμα τη διευκόλυνση στην απόκτηση των μεταχειρισμένων Eurofighter.

Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον συζητούνταν μεταξύ των δύο κρατών, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλαπλές πλευρές: η Τουρκία θα μείωνε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και θα ενίσχυε τον στόλο μαχητικών της, ενώ το Κατάρ θα αποκτούσε μια πρόσθετη δυνατότητα αεράμυνας σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών απειλών.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα σύνθετο σενάριο, καθώς οι S-400 παραμένουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα λόγω της ρωσικής προέλευσης, των τεχνικών περιορισμών διασύνδεσης με δυτικά συστήματα και των πολιτικών συνεπειών που έχουν ήδη προκαλέσει. Αλλά, το σημαντικότερο, εμπλέκει Μόσχα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον και Κατάρ.

naftemporiki.gr