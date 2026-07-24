Το Ιράν προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην αποκατάσταση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών που είχαν καταστραφεί από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο βασίζεται σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων, η Τεχεράνη έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες εργασίες ανοικοδόμησης σε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, εργοστάσια παραγωγής πυραύλων και υπόγειες βάσεις, ενώ παράλληλα αποκαθιστά υποδομές που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς.
Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι εργασίες θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες, παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μεταδίδουν οι Times of Israel επικαλούμενες το αμερικανικό ρεπορτάζ.
Οι εικόνες που καταγράφουν την ανοικοδόμηση
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αφορά πυραυλική βάση στην περιοχή Κανγκαβάρ, στο δυτικό Ιράν. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι στις αρχές Μαρτίου οι αεροπορικές επιδρομές είχαν καταστρέψει τον δρόμο πρόσβασης προς την εγκατάσταση και είχαν αποκλείσει την είσοδό της. Ωστόσο, λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα εμφανίζεται ένας νέος ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί ξανά στην πύλη της βάσης, αποκαθιστώντας την πρόσβαση.
Παράλληλα, εικόνες των αρχών Ιουλίου καταγράφουν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στο λιμάνι Bandar Anzali, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο συγκεκριμένο λιμάνι, σε κέντρο διοίκησης των IRGC αλλά και σε γειτονικό ναυπηγείο.
Αντίστοιχες εργασίες εντοπίστηκαν και σε εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων κοντά στην Τεχεράνη, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα πραγματοποιούνται ήδη σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων.
Ανησυχία στο Ισραήλ
Η αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφέρουν ότι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι θεωρούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα ενδεικτικά του γεγονότος ότι η μεγάλη αεροπορική εκστρατεία που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της.
Ένας από τους αξιωματούχους φέρεται να υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στη στρατιωτική υποδομή του Ιράν αντί να επεκτείνει τις επιθέσεις και σε κρατικούς θεσμούς, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά.
Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν είναι σε θέση να ξαναχτίσει σχεδόν όλα όσα έχουν πληγεί», υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.
Οι ισραηλινοί απολογισμοί και η σημερινή εικόνα
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει ότι πραγματοποίησαν περισσότερα από 1.000 κύματα αεροπορικών επιδρομών, ρίχνοντας πάνω από 18.000 βόμβες σε περισσότερους από 4.000 στόχους, μεταξύ των οποίων αντιαεροπορικά συστήματα, εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, εργοστάσια παραγωγής όπλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις, στρατηγεία και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές.
Σύμφωνα με τον IDF, περίπου το 60% των 470 εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν καταστράφηκε ή τέθηκε εκτός λειτουργίας.
Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, η σημερινή εικόνα δείχνει ότι η Τεχεράνη όχι μόνο αποκαθιστά σημαντικό μέρος των ζημιών, αλλά συνεχίζει να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες. Αν και το Ιράν δεν έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και η Ιορδανία, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.