Σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις, με επίκεντρο την ιρανική ενδοχώρα και όχι τα Στενά του Ορμούζ, καταγράφηκαν για 13η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η κλιμάκωση της ρητορικής από την Ουάσιγκτον εντείνουν τις ανησυχίες για ευρύτερη σύγκρουση και διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι επιθέσεις άρχισαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Κύπρου) με στόχο «να λογοδοτήσει το Ιράν και να μειωθούν οι απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία», όπως ανέφερε η CENTCOM που διεξάγει τις επιχειρήσεις.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of the 13th consecutive night of strikes against targets in Iran designed to diminish the threat that Iran poses to commercial shipping in the region. pic.twitter.com/fjbZvzXvHw July 24, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Αχβάζ (στα νότια της χώρας), στο Μπαντάρ Αμπάς, το σημαντικό λιμάνι του νότιου Ιράν, αλλά και στη νήσο Κεσμ, κοντά στο Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον επλήγησαν η Αντιμέσκ και η Ομιντιγέ στα νότια. Τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στην Αχβάζ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι.

Φαίνεται, μάλιστα, ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα και στην Τεχεράνη.

WATCH: Footage reportedly shows US strikes in Bandar Abbas, Iran. pic.twitter.com/LhCYUPAaAc — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 24, 2026

US forces have carried out an extensive series of airstrikes on western Iran so far tonight, with explosions reported in over a dozen Iranian cities. pic.twitter.com/ab0rSBtWWN July 24, 2026

Οι επιθέσεις έληξαν περίπου 2,5 ώρες αργότερα με την CENTCOM, που μοιράζεται και το σχετικό οπτικό υλικό, να αναφέρει ότι επλήγησαν «στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drone, δίκτυα επικοινωνιών, σταθμοί παράκτιας επιτήρησης και εγκαταστάσεις για το ναυτικό, με στόχο την περαιτέρω μείωση της απειλής που αποτελεί το Ιράν για τους πολίτες ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η διεθνής θαλάσσια οδός στο Ορμούζ «παραμένει ανοιχτή για διέλευση, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να πλέουν ελεύθερα στο στενό με τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ».

Εν τω μεταξύ, για άλλη μια νύχτα ακούστηκαν σειρήνες στο Κουβέιτ, καθώς το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις. Σειρήνες ακούστηκαν και στην Ιορδανία, τη βάση Μουαφάκ Σαλτί, έπειτα από τον εντοπισμό ιρανικών πυραύλων.

Κλιμακώνει την πίεση ο Τραμπ

Χθες Πέμπτη, με σειρά δηλώσεων ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μηνύματα προς τους Χούθι και το Ιράν ξεκαθαρίζοντας ότι για οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον πλοίων θα θεωρηθεί ευθύνη της Τεχεράνης (και θα πληρώνεται από δεσμευμένους ιρανικούς πόρους) ενώ θα επιφέρει ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

Ακόμη περισσότερο, δήλωσε στο Axios ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως ανέφερε, θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει το τελικό «πράσινο φως», ενώ αξιωματούχοι τόνιζαν πως ούτε και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν σχετικές εντολές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απειλές του Τραμπ για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν έβαλαν «φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το απόγευμα της Πέμπτης για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, κλείνοντας στα 100,69 δολάρια. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 92,19 δολάρια το βαρέλι.

protothema.gr