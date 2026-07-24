Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι δασμοί, που κυμαίνονται από 10% έως 12,5%, πλήττουν βασικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων τη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Ορισμένες χώρες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερο συντελεστή 10% αντί του 12,5%, αφού έλαβαν μέτρα για την καταπολέμηση της (φερόμενης) καταναγκαστικής εργασίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι εν λόγω χώρες θα εξαλείψουν την πρακτική σύντομα και είναι έτοιμοι να διατηρήσουν τους υψηλότερους δασμούς.

Προγραμματίζεται να τεθούν σε ισχύ σήμερα Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

H χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία, σημειώνει το CNN, καθώς συμπίπτει με τη λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα φέτος, μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η επιβολή των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας για την παραγωγή αγαθών που εξάγονται στις ΗΠΑ και την αποτυχία διαφόρων χωρών να αντιμετωπίσουν την πρακτική. Έτσι, λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αποφεύγεται η περιπλοκότητα που θα προέκυπτε από την επιβολή των νέων δασμών πέραν των υφιστάμενων δασμών ύψους 10%.

Τα αγαθά που εισάγονται από αυτές τις 60 χώρες αποτελούν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών: αυτό σημαίνει ότι μια εύλογη αφορμή, ο Τραμπ βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις ΗΠΑ. Σε μια σειρά εισαγωγών, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και σε προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν από την εγχώρια αγορά, χορηγήθηκαν εξαιρέσεις.

Η απόφαση αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, ο οποίος αναζωπυρώθηκε μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

ΚλείσιμοΕπιπλέον, η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί διεθνώς μέσω έκτακτων προεδρικών εξουσιών ήταν παράνομοι.

Έκτοτε, ο Τραμπ αναζήτησε εναλλακτικές νομικές οδούς για να προωθήσει τη βασική εμπορική πολιτική της κυβέρνησής του. Και όπως φαίνεται τους βρήκε μέσω της δικαιολογίας των μέτρων κατά της καταναγκαστικής εργασίας.

Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιαπωνία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, τα εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται από σήμερα Παρασκευή με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.

Από την πλευρά του, ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

Αλλά και η Νέα Ζηλανδία εμφανίζεται απογοητευμένη από την απόφαση του συμμάχου της.

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον χαρακτήρισε τους δασμούς «εξαιρετικά απογοητευτικούς» και επισήμανε ότι η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας».

protothema.gr