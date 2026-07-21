Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι δασμοί καλύπτουν εισαγωγές καναδικών προϊόντων αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Το CNN επισημαίνει ότι o Τραμπ επικαλέστηκε το άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, έναn νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως και 50% χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, όταν θεωρείται ότι μια χώρα εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αμερικανικών προϊόντων. Ωστόσο, ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή υψηλότερων δασμών στα καναδικά προϊόντα ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές που μεταφέρεται πέρα από τα σύνορα σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι οι νέοι δασμοί δεν σχετίζονται με αυτό το θέμα, καθώς «ο πρόεδρος έχει άλλες επιλογές σχετικά με αυτό», ανέφερε ο αξιωματούχος.

protothema.gr