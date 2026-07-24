Το βέβαιο είναι πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ο τελευταίος που νομιμοποιείται να επιρρίπτει ευθύνες για τα χάλια στον τομέα της ενέργειας. Χθες είχαν τη φαεινή ιδέα να μας πουν ότι έβγαλαν 119 ή 259 ανακοινώσεις για να προειδοποιήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα.

Δεν χρειαζόταν να βγάλουν ούτε μία ανακοίνωση. Διότι ξέρουμε πως υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε πως το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η δεκαετία τους που το προκάλεσε. Αυτοί προσποιούνται πως δεν το ξέρουν.

Δεν έχουν ιδέα από άμυνα. Ούτε από επίθεση. Κάποιος τούς είπε πως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Κούνια που τον κούναγε. Τους πήρε στο λαιμό του. Το έχαψαν και ζητούν και τα ρέστα. Η καλύτερη άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να βγάζεις τον σκασμό. Αν μη τι άλλο. Στο κάτω – κάτω, μην απλώνεις παιγνίδι όταν ασχολείται η Εισαγγελία της ΕΕ με το μισό σου, τρόπος του λέγειν, υπουργικό συμβούλιο. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, ναι, ίσως «παίξουμεν πελλόν». Μην μας κάνεις και τον έξυπνο από πάνω.

Ο υπουργός Ενέργειας αντεπιτέθηκε χθες, στην κριτική που δέχθηκε από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Καλώς αντεπιτέθηκε γιατί οι ευθύνες δεν ανήκουν μόνο στη σημερινή Κυβέρνηση. Είναι αλήθεια πως κληρονόμησαν οι σημερινοί μια βρόμικη παράγκα. Ένα στημένο παιγνίδι.

Αλλά ναι, κ. υπουργέ, πάμε για τον 4ο χρόνο της βασιλείας σας. Και η παράγκα παραμένει βρόμικη και το παιγνίδι στημένο.

Και αν με ρωτάτε, πάτε να στήσετε, εν αγνοία σας ίσως, ένα νέο παιγνίδι πάνω στις ράχες των καταναλωτών ρεύματος. Το προηγούμενο λεγόταν φωτοβολταϊκά και μεταβατική ρύθμιση. Το νέο λέγεται αποθήκευση.

Αγαπητέ κ. υπουργέ, δικαίως αγανακτείτε όταν ακούτε αυτούς που δημιούργησαν την πράσινη, τάχα, δεσπόζουσα θέση των ιδιωτικών φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό μας σύστημα να φωνασκούν στους κληρονόμους του ενεργειακού τους βόθρου.

Αλλά, κ. υπουργέ, μία πενταετία είχατε και έχετε στη διάθεσή σας για να καθαρίσετε τους σταύλους του Αυγεία. Και φάγατε σχεδόν 4 χρόνια και άλλαξαν ελάχιστα.

Από τον προηγούμενο υπουργό έγιναν πολλές καλοπροαίρετες προσπάθειες. Και σημειώνω για να το προσέξει και ο μισθοφόρος «Βαλέσα» τού μπόιφρεντ, πως ναι, ήταν και θα παραμείνει φίλος μου, γιατί τον θεωρώ έντιμο και ικανό. Με τα σωστά και τα λάθη του.

Στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του προηγούμενου υπουργού καταγράφεται η διεκδίκηση ενώπιον της ΕΕ και η αναγνώριση στην Κυπριακή Δημοκρατία του δικαιώματός της να αποκτήσει κεντρική -κρατική- αποθήκευση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η κοινωνία θα αντιληφθεί προσεχώς πόσο σημαντική και πόσο ανατρεπτική -για το βαθύ ιδιωτικό κράτος της ενέργειας- ήταν αυτή η επιτυχία.

Όμως, ο προηγούμενος υπουργός δεν αντιλήφθηκε επαρκώς τον κίνδυνο της έλλειψης επάρκειας ηλεκτρισμού. Σήμερα, αύριο, το 2027, το 28, το 29 και ακόμα χειρότερα μετά το ’30. Ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ισχύος εδώ και χρόνια, για να υπάρξει επαρκής κάλυψη των αναγκών από συμβατική παραγωγή. Μόνο με επαρκή συμβατική παραγωγή -σε εποχές έντονου εξηλεκτρισμού- είμαστε ασφαλείς ως ηλεκτρικό σύστημα και ως κοινωνία και οικονομία. Μέχρι νεωτέρας.

Ούτε ο προηγούμενος υπουργός επέβαλε στις αρμόδιες αρχές αυτή την υποχρέωση, ούτε ο σημερινός.

Και εσείς, αγαπητέ κ. Δαμιανέ, εμφανίζεστε να έχετε αποδεχθεί πως αντί να βάλουμε νέες γεννήτριες -από την ΑΗΚ ή από όποιον ιδιώτη ενδιαφερθεί (μπορεί να ενδιαφερθεί και η Cyta εδώ που τα λέμε) με συμφέρουσα οικονομική πρόταση- είναι αρκετό να βάλουμε όλα μας τα αυγά στο καλάθι της αποθήκευσης.

Αν αυτό πιστεύετε κ. υπουργέ, θα ήταν φρόνιμο να μιλήσετε και με τεχνοκράτες εκτός υπουργείου, εκτός ΡΑΕΚ, εκτός Διαχειριστή, εκτός ΑΗΚ.

Και πριν ανάψετε το πράσινο φως, ως Κυβέρνηση, να εξαρτηθεί η Κύπρος από την ενέργεια των μπαταριών -ιδιωτικών ή κρατικών- παρακαλώ ενημερώστε μας για τα μαθηματικά αυτής της επιλογής. Πείτε μας, ΤΩΡΑ, όχι εκ των υστέρων, τι άραγε σημαίνει για τον νοικοκυραίο να εξαρτάται η ασφάλεια προμήθειας ηλεκτρισμού από την αποθήκευση -ιδίως την ιδιωτική και ακριβοπληρωμένη κατά το δοκούν- αντί της άμεσης παραγωγής.

Οι καλοί λογαριασμοί, κ. υπουργέ, κάνουν τους καλούς φίλους. Κάποιοι, πριν λίγα χρόνια, μάς έταζαν φθηνό ρεύμα από τον μούχτιν ήλιο. Στραβάρα στα μάτια μας. Αισχροκέρδισαν ανερυθρίαστα. Δεν πρέπει να επιτραπεί να το ξανακάνουν με την αποθήκευση.