Η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου στην επετειακή εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού που πραγματοποιήθηκε στο Δασάκι Άχνας είχε σε ορισμένα σημεία της αρκετά αξιοπρόσεκτα στοιχεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το κείμενο της ομιλίας περιείχε πολύ συγκεκριμένες αναφορές που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και ευρύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής που και πάλι χρήζουν προσοχής.

Από την ομιλία της προέδρου του ΔΗΣΥ σημειώνονται τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η επικείμενη κάθοδός του στην Κύπρο και ο διορισμός ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν ένα παράθυρο διπλωματικής κινητικότητας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες, αξιόπιστοι και εποικοδομητικοί, καταθέτοντας με συνέπεια τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας». «Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί να εξελίσσεται ερήμην της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καμία πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις ευαισθησίες κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό. Σε αυτή την προσπάθεια, ο συντονισμός με την Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής». «Οφείλουμε επίσης να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Δεν μπορεί να απορρίπτεται εκ προοιμίου κάθε πιθανή λύση ή αρχιτεκτονική ασφάλειας στον βωμό ιδεοληπτικών αγκυλώσεων. Μόνο και μόνο επειδή συνδέεται με το ΝΑΤΟ ή με δυτικούς θεσμούς, χωρίς να παρουσιάζεται μια ρεαλιστική εναλλακτική που να διασφαλίζει την οριστική κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων και την αποχώρηση του κατοχικού στρατού. Η συζήτηση για την ασφάλεια της επανενωμένης Κύπρου απαιτεί σοβαρότητα, όχι προκαταλήψεις και κολλήματα. Αυτό που προέχει είναι να διασφαλιστεί ένα πραγματικά ασφαλές μέλλον για όλους τους Κυπρίους».

Ακόμα και με γυμνό μάτι, μετά από μια πρώτη πρόχειρη ανάγνωση, εύκολα εντοπίζονται σημεία τα οποία παραπέμπουν τον ακροατή ή τον αναγνώστη σε φράσεις/δηλώσεις που δεν του είναι και τόσο άγνωστες. Μπροστά σε ένα κομματικό ακροατήριο και ένεκα χαρακτήρα δεν ανέμενε κάποιος ότι θα έβγαινε η κ. Δημητρίου να συμφωνήσει με τους χειρισμούς του Νίκου Χριστοδουλίδη ή ακόμα και με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ωστόσο, η σύγκλιση με τη γραμμή Χριστοδουλίδη ή Αναστασιάδη είναι υπόρρητη στο περιεχόμενο όχι ρητή στο κείμενο της ομιλίας. Τουλάχιστον εφτά σημεία της ομιλίας συγκλίνουν υπόρρητα με Χριστοδουλίδη και Αναστασιάδη:

Για παράθυρο διπλωματικής κινητικότητας: Συγκλίνει με τη δήλωση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος μίλησε για πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ από τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης υπάρχει σύγκλιση και επί του θέματος του διορισμού απεσταλμένου της ΕΕ. Υπάρχει παράλληλα και μια ταυτόσημη θέση με ΓΓ ΟΗΕ που μίλησε, μέσα από την έκθεσή του για το Κυπριακό, για «παράθυρο ευκαιρίας». Για αρχιτεκτονική ασφάλειας/ΝΑΤΟ: Συγκλίνει με τη γραμμή Χριστοδουλίδη περί ετοιμότητας ένταξης στη βορειοατλανική συμμαχία «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν». Για τη συμπόρευση με την Ελλάδα: Υπάρχει σύγκλιση με τον νυν Πρόεδρο, πέραν του ότι αυτή η πτυχή είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνες όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας: Συμφωνεί ως τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας. Για το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης: Μπορεί η ίδια να μην αναφέρθηκε ρητώς στη μορφή λύσης, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, πλην όμως αυτό είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν ΔΗΣΥ-Χριστοδουλίδης-Αναστασιάδης. Για εγγυήσεις/επεμβατικά δικαιώματα: Κοινή θέση με νυν και τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα δε σημειώνεται η σύγκλιση με τον Νίκο Αναστασιάδη του οποίου η γραμμή ήταν «μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις». Για τον κίνδυνο στασιμότητας: Σύγκλιση με Αναστασιάδη ως προς το ότι ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος παράγοντας και με Χριστοδουλίδη στο ότι δεν υπάρχουν παγωμένες συγκρούσεις.

Με αυτά υπόψη… μήπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός έρχεται από μόνος του να δικαιώσει την πολιτική που ακολουθεί ο νυν Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αλλά και την τακτική του τέως ΠτΔ, Νίκου Αναστασιάδη;