Ο ΔΗΣΥ θα σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια που εξυπηρετεί τον εθνικό στόχο της επανένωσης της χώρας μας, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, την Πέμπτη το βράδυ.

Στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην περιοχή, στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και στο Κυπριακό.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην περιοχή, είπε ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της ΕΕ στην άκρη της Ευρώπης και στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου και αρκετά κοντά για να νοιώθει κάθε περιφερειακό σοκ, αλλά και σε καλή θέση για να συμβάλει στη σταθερότητα, τον διάλογο και την ανθρωπιστική δράση.

“Τα μικρά κράτη πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το γεωπολιτικό περιβάλλον και να οικοδομήσουν ισχυρές συνεργασίες. Η τριμερής μας συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ, η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ο ευρωπαϊκός μας ρόλος, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δεσμοί μας με τον ευρύτερο αραβικό κόσμο αποτελούν όλα μέρος της ίδιας στρατηγικής εικόνας” σημείωσε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ταυτόχρονα, κάθε σοβαρή συζήτηση σχετικά με τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή μας πρέπει να αφορά και την Τουρκία, η οποία είναι μεταξύ άλλων ένας σημαντικός περιφερειακός παράγοντας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ βασική χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ενεργειακός και μεταφορικός κόμβος. Είπε ότι κατανοούμε πως για τους λόγους αυτούς η Ευρώπη δεν μπορεί να αποφύγει τη συνεργασία με την Τουρκία, ωστόσο, είπε, αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να είναι άνευ όρων.

“Οποιαδήποτε πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να συνδέεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την Τουρκία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών της, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών”, υπέδειξε.

Η πρόοδος της Τουρκίας, είπε, πρέπει να συνοδεύεται από γνήσια βήματα προόδου, ενώ η οπισθοδρόμηση πρέπει να έχει συνέπειες, ενώ καμία ευρωπαϊκή εταιρική σχέση δεν μπορεί να οικοδομηθεί αγνοώντας το διεθνές δίκαιο ή την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ.

Αυτό, ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο. “Η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το 37% του εδάφους ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και συνεχίζει να προωθεί μια λύση δύο κρατών – μια απαράδεκτη θέση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ”, πρόσθεσε.

“Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι αξιόπιστη όταν μιλάει για κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και διεθνές δίκαιο, τότε η θέση της πρέπει να είναι συνεπής” είπε και πρόσθεσε ότι δεν γίνεται “δικαίως να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αρχές στην Ουκρανία και να τις θεωρούμε δευτερεύουσες στην Κύπρο. Η συνεχιζόμενη κατοχή και διαίρεση της Κύπρου δεν είναι μόνο κυπριακό πρόβλημα. Είναι μια ευρωπαϊκή πληγή”.

Η κ. Δημητρίου συνέχισε λέγοντας ότι είναι γι’ αυτό που υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ.

“Για τον σκοπό αυτό, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, θα σταθούμε σταθερά και υπεύθυνα δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια που εξυπηρετεί αυτόν τον εθνικό στόχο: την επανένωση της χώρας μας”, κατέληξε.

ΚΥΠΕ