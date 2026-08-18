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Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κέντρο ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Η φωτιά προκάλεσε σύντομα πυκνό καπνό, ο οποίος κάλυψε τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.

Major fire in London. View from Canary Wharf. pic.twitter.com/5OTA7MtHU5 — Rahul Agrawal (@arahul2k2) August 18, 2026

Major fire in London looks like the SSSI recycling place just beyond South #Bermondsey / #Deptford pic.twitter.com/SUjXInwhEf — brian o'toole (@brianotool63543) August 18, 2026

🔥⚠️ BREAKING: A fire has broken out along the trainline just past London Bridge. Near the recycling plant that went up last month.



Just got off @TalkTV with @petercardwell and spotted it.



Thank you to @LondonFire who will be responding 👏 pic.twitter.com/RpHDybwO7W August 18, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.

Περίπου στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούνιο. Περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.

protothema.gr