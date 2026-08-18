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Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κέντρο ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.
Η φωτιά προκάλεσε σύντομα πυκνό καπνό, ο οποίος κάλυψε τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.
Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.
Περίπου στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούνιο. Περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.