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Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 49χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11.20μ.μ., ενώ ο 49χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Λάρνακας, προσεγγίστηκε από ομάδα δέκα ατόμων, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ανέκοψαν την πορεία του. Οι ύποπτοι φέρονται να πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή τρέχοντας, εγκαταλείποντας την μοτοσικλέτα του στη σκηνή.

Ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε την τσάντα μεταφοράς φαγητού, να καίγεται. Σύμφωνα με τον 49χρονο εντός της τσάντας είχε αποθηκευμένα χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά του έγγραφα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.