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Η εξίσωση για το ΑΚΕΛ ήταν εξαρχής σύνθετη ενόψει των προεδρικών εκλογών. Στην πορεία γίνεται ακόμα πιο σύνθετη, με την ονοματολογία να φουντώνει και να ξαναφουντώνει, παρά το γεγονός ότι επισήμως η Εζεκίας Παπαϊωάννου δεν έχει φτάσει ακόμα στο στάδιο της… short list.

Στην όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα μπαίνει πλέον και το όνομα του δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, ο οποίος στο sTELLus Vidcast ανέφερε ότι, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει η διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Στέλλα Στυλιανού αν θα τον ενδιέφερε μια πρόταση στήριξης από το ΑΚΕΛ, προκειμένου να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Μεταξύ άλλων, ο Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε ότι η σχέση του με την πολιτική δεν έχει να κάνει με τις θέσεις. «Εκλέγηκα σε ένα πολύ τιμητικό αξίωμα και μέχρι την τελευταία μέρα θα εργάζομαι για αυτό το οποίο με έχουν εκλέξει οι δημότες της Λευκωσίας.

Η πολιτική είναι σαν το σνούκερ και πολλές φορές παίζουν ρόλο οι συγκυρίες».

Υπογράμμισε ότι «αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο κάνω.

Η διεκδίκηση της Προεδρίας είναι μεγάλη ευθύνη. Απαιτεί πολιτική ευθυγράμμιση και μια πρόταση η οποία θα μπορεί να υιοθετηθεί από ένα πλειοψηφικό ρεύμα.

Χρειάζεται μια ομάδα η οποία θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να με απασχολήσει ένα τέτοιο ζήτημα».

Ξεκαθάρισε ότι αυτό που τον απασχολεί είναι κατά πόσον η πολιτική πρόταση θα έχει την αποδοχή του κόσμου. «Η επιτυχία ενός πολιτικού δεν είναι να εκλεγεί, αλλά να αφήσει πίσω του ένα θετικό αποτύπωμα».

Όπως είπε, αυτή την περίοδο υπάρχει έντονη προεδρολογία, με τη σχετική συζήτηση να ξεκινά μόλις ολοκληρώνονται οι προεδρικές εκλογές. «Είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα», ανέφερε.

Θυμήθηκαν και τον Στυλιανίδη

Στην όλη ονοματολογία επανήλθε και το όνομα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Χρίστου Στυλιανίδη, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το όνομά του επαναφέρουν διάφοροι κύκλοι με συγκεκριμένη προσέγγιση στο Κυπριακό, αλλά και άτομα από τον χώρο του Volt, που θέλουν, σε περίπτωση υποψηφιότητας του Χρίστου Στυλιανίδη, να τον παρουσιάσουν ως τον υποψήφιο της λύσης του Κυπριακού.

Στο πλαίσιο των επαφών του ΑΚΕΛ με άλλα κόμματα για συνεργασία και αναζήτηση υποψηφίου, κάποιοι έβαλαν στην εξίσωση και τον Στυλιανίδη. Ωστόσο, από την Εζεκίας Παπαϊωάννου τα μηνύματα ήταν εξαρχής αρνητικά ως προς αυτό το σενάριο.

Οι επαφές με άλλα κόμματα

Το δεδομένο είναι ότι αρκετά ονόματα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων γύρω από την ηγεσία του κόμματος της Αριστεράς, η οποία, προς το παρόν, έχει στραμμένη την προσοχή της στις επαφές με άλλα κόμματα, προκειμένου να επιτύχει συνεργασίες που, εν πολλοίς, θα καθορίσουν και τον εκλεκτό για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση περιστρέφεται αυτήν τη στιγμή γύρω από το ΑΛΜΑ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Στέφανο Στεφάνου στην Εζεκίας Παπαϊωάννου. Τα μηνύματα που βγαίνουν προς τα έξω αφήνουν να νοηθεί ότι υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος χθες στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ALPHA, ανέφερε ότι πρώτη επιλογή είναι η συνεννόηση με όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και κοινωνικά σύνολα, με στόχο την υποστήριξη ενός κοινού υποψηφίου.

Όπως διευκρίνισε, στόχος δεν είναι μια σύμπραξη κομμάτων, αλλά η συστράτευση γύρω από ένα πρόσωπο που θα ηγηθεί της προσπάθειας για αλλαγή στη χώρα.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που αυτή η προσπάθεια δεν ευοδωθεί, το Plan B προβλέπει αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές. Σε αυτό το σενάριο, όπως ανέφερε, το ΑΛΜΑ θεωρεί προτιμότερο να έχει περισσότερες από μία επιλογές. Ερωτηθείς για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επιβεβαίωσε ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εξεταστούν.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, σημειώνοντας ότι δεν έχει αποκλειστεί από τις επιλογές του Κινήματος.

Η Χριστιάνα «άδειασε» Σολωμού και Κουλία

Τόσο τον γ.γ. του ΔΗΚΟ, Γιώργο Σολωμού, όσο και τον Ζαχαρία Κουλία «άδειασε» η αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Ο Γιώργος Σολωμού, σε συνέντευξή του, είχε προκρίνει την αυτόνομη κάθοδο του ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι το κόμμα δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΕΛΑΜ εάν αυτό στηρίξει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Από την πλευρά του, ο Ζαχαρίας Κουλίας είχε μιλήσει για συνεργασία του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία ήταν χθες φιλοξενούμενη στη μεσημβρινή εκπομπή του ALPHA, υπέδειξε με νόημα ότι ένα κομματικό αξίωμα συνοδεύεται από ευθύνη και ότι οι προσωπικές απόψεις πρέπει να εκφράζονται πρώτα μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες.

«Δεν πρόκειται να τις διαφημίζω από τις τηλεοράσεις και από τα ράδια πριν να τις συζητήσω με τους συναγωνιστές μου και τον κόσμο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του για τρίτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανατίναξαν κάθε γέφυρα ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ

Λίγο ο ένας, λίγο ο άλλος, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ ανατίναξαν ακόμα και την προοπτική δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ τους.

Ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος χθες στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, ανέφερε ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε το ΑΚΕΛ να συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Όπως είπε, η ηγεσία του ΔΗΚΟ βρίσκεται πιο κοντά στον ΔΗΣΥ, ενώ τόνισε ότι παρουσιάζεται έτοιμη να συνομιλήσει και με το ΕΛΑΜ.

Αρχικά, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ, τη δεδομένη στιγμή, βρίσκεται σε επαφές με άλλα κόμματα. «Είναι σε καλό κλίμα και με καλές προοπτικές. Ο πρώτος μας στόχος είναι να δούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς αντιλαμβάνονται την αλλαγή και τις βασικές πολιτικές που πρέπει να αλλάξουν».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο σύγκλισης και ότι στη συνέχεια θα εισέλθουν στη συζήτηση των ονομάτων.

Μιλώντας για τη συνάντηση που είχε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανέφερε: «Διαπιστώσαμε μεγάλη σύγκλιση στα κομβικά ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει».

Ο κ. Στεφάνου κλήθηκε να σχολιάσει και τις αναφορές του Ζαχαρία Κουλία για πιθανή συνεργασία ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ. Όπως απάντησε, «η πολιτική δεν είναι υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου. Μια έτσι και μια αλλιώς. Ανάλογα με το πώς μας βολεύει για να πιάσουμε την καρέκλα».

Έντονη ήταν η απάντηση του ΔΗΚΟ στις αναφορές του γ.γ. του ΑΚΕΛ. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι απηύθυνε πρόσκληση για πολιτικό διάλογο προς το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας πως η απάντηση που εισέπραξε από τον γ.γ. του κόμματος ήταν «ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί».

Το ΔΗΚΟ σημειώνει πως είναι απόλυτο δικαίωμα του ΑΚΕΛ να μη θέλει διάλογο με το κόμμα, όπως επίσης και να επιδιώκει την πολιτική απομόνωση και την απαξίωση πολιτικών κομμάτων με τα οποία συνεργάστηκε στο πρόσφατο παρελθόν.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως αυτό που δεν δικαιούται να κάνει το ΑΚΕΛ είναι να προσβάλλει και να αμφισβητεί την ιστορία και την αξιοπρέπεια του ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, «αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις που έρχονται σε συνέχεια των ακραίων πολιτικών που ακολουθεί το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια, λένε πολύ περισσότερα για την πολιτική αντίληψη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ παρά για το Δημοκρατικό Κόμμα».

Αναφερόμενο προσωπικά στον Στέφανο Στεφάνου, το ΔΗΚΟ σημειώνει πως δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνεί με το ΔΗΚΟ, οφείλει όμως να το σέβεται.

Καταλήγοντας, το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τους πολίτες να κρίνουν «ποιος επιδιώκει την πολιτική συνεννόηση και ποιος τραβά στα άκρα».

Το ΑΚΕΛ επανήλθε σημειώνοντας ότι μετά που η ηγεσία του ΔΗΚΟ προκάλεσε αντιδράσεις για την πρόθεσή της να συνεργαστεί με την ακροδεξιά, είναι φανερό ότι αναζητεί τρόπους εκτόνωσης των αντιδράσεων, επιτιθέμενη στο ΑΚΕΛ.

«Το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της προοδευτικής αλλαγής. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία επιχειρεί διάλογο με τα Κόμματα.

Φυσιολογικά προκύπτει το ερώτημα: Ποια θα είναι η αντικειμενική βάση του διαλόγου όταν η ηγεσία του ΔΗΚΟ ερωτοτροπεί με την ακροδεξιά και την ίδια ώρα συνεχίζει να είναι το βασικό κόμμα της κυβέρνησης, την οποία το ΑΚΕΛ θέλει αλλάξει στις επόμενες προεδρικές εκλογές;», καταλήγει.