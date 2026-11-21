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Σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση επτάχρονης, αναφορές για αυτοτραυματισμούς και ενδεχόμενες παραλείψεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση που φέρνει στο φως ο «Φ».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση να παραμείνει η ανήλικη στη βιολογική της μητέρα, ενώ προηγουμένως βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής, παρά την προηγηθείσα φερόμενη καταγγελία ξυλοδαρμού στην Αστυνομία.

Περαιτέρω σκιές στους χειρισμούς των αρμόδιων Υπηρεσιών ρίχνει η εξασέλιδη επιστολή που εξασφάλισε ο «Φ» και η οποία απευθύνεται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σε αυτή καταγράφονται σοβαρές αναφορές για σωματική βία, έντονη ψυχική δυσφορία και απομάκρυνση της επτάχρονης από την ανάδοχη οικογένεια, με την οποία είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς από όταν ήταν βρέφος.

Η καταγγελία

Η υπόθεση άρχισε να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, όταν, σύμφωνα με την επιστολή, η επτάχρονη φέρεται να ανέφερε στην ανάδοχη μητέρα της ότι είχε ξυλοκοπηθεί από τη βιολογική της μητέρα. Το παιδί, σύμφωνα με τον ισχυρισμό στην επιστολή, μίλησε για το περιστατικό και σε εκπαιδευτικούς, ενώ ακολούθησε ενημέρωση της Αστυνομίας από τη δασκάλα απογευματινής δραστηριότητας και λήψη κατάθεσης από την ανάδοχη μητέρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην καταγγελία η αναφορά σε ιατρική γνωμάτευση, η οποία, φέρεται να κατέγραφε χτυπήματα στο σώμα της ανήλικης.

Παρά την αρχική ενημέρωση που φέρεται να είχε δοθεί ότι η επτάχρονη θα επέστρεφε στην ανάδοχη οικογένεια μετά την ιατρική εξέταση, τελικά παρέμεινε στη βιολογική της μητέρα, με την απόφαση να αποδίδεται στο αρμόδιο Γραφείο Ευημερίας.

Ακριβώς αυτή η απόφαση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων που τέθηκαν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς ζητήθηκε να διευκρινιστεί κατά πόσο αξιολογήθηκαν τα αναφερόμενα ιατρικά ευρήματα και ποια εκτίμηση κινδύνου προηγήθηκε, με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να επικαλείται ευαίσθητες πληροφορίες και να μην απαντά.

Φοβισμένο

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα όσα καταγράφονται στην επιστολή για την ψυχολογική κατάσταση της επτάχρονης μετά την καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, από τις 14 Σεπτεμβρίου το παιδί εμφανιζόταν φοβισμένο στο σχολείο, ενώ φέρεται να του είχε απαγορευθεί η επικοινωνία με την ανάδοχη οικογένεια.

Η ανήλικη, μάλιστα σε κάποια στιγμή φέρεται να παρουσίασε κρίση πανικού στο σχολείο, αναζητώντας επίμονα την ανάδοχη μητέρα της και εκφράζοντας απόγνωση για την κατάσταση που, όπως ανέφερε, βίωνε.

Στα περιστατικά αυτά προστίθενται πληροφορίες για αυτοτραυματισμούς και φυγή της ανήλικης από την κατοικία της βιολογικής μητέρας.

Από βρεφική ηλικία

Η επτάχρονη, σύμφωνα με την επιστολή, είχε τεθεί υπό τη φροντίδα της μετέπειτα ανάδοχης μητέρας της, από βρεφική ηλικία, όταν η βιολογική της μητέρα ήταν ανήλικη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», το παιδί βρέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του και αναπτύχθηκε στενός δεσμός με τα μέλη της.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, με απόφαση των αρμόδιων Υπηρεσιών, είχε αρχίσει προσπάθεια σταδιακής επανένταξης του παιδιού στη βιολογική του οικογένεια. Παράλληλα, ωστόσο, εξακολουθούσε να διατηρεί συστηματική επαφή με την ανάδοχη μητέρα.

Πέραν των καταγγελιών για την ασφάλεια της επτάχρονης, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και για το καθεστώς αναδοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες το καθεστώς αναδοχής δεν σταμάτησε να ισχύει επίσημα, ωστόσο, η ανάδοχη μητέρα έχει να δει το παιδί μήνες.

Ερωτήματα

Μέσα από την ηλεκτρονική επιστολή που στάλθηκε από τον «Φ» προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ζητήθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που ακολούθησαν την καταγγελία της 11ης Σεπτεμβρίου, την αξιολόγηση της αναφερόμενης ιατρικής γνωμάτευσης και την ψυχολογική υποστήριξη της ανήλικης.

Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα για την αλλαγή σχολείου, τον τερματισμό ή μη της αναδοχής, τους περιορισμούς επικοινωνίας με την ανάδοχη οικογένεια και τις πληροφορίες για αυτοτραυματισμούς.

Σε γραπτή απάντησή του προς τον «Φ», το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απέφυγε να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων καταγγελιών, επικαλούμενο την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διευκρίνισε ότι οι υποθέσεις ανηλίκων αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα και σε πολυθεματικό επίπεδο, ενώ οι αναφορές για βία ή κακοποίηση εξετάζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ωστόσο, δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις για την αξιολόγηση της αναφερόμενης ιατρικής γνωμάτευσης, τις πληροφορίες περί αυτοτραυματισμών, την αλλαγή σχολείου, το καθεστώς αναδοχής και τους χειρισμούς των ΥΚΕ για την προστασία της επτάχρονης.