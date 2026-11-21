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Στην έγκριση, υπό προϋποθέσεις, της κατασκευής και λειτουργίας βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων για τη νέα οικιστική ανάπτυξη Salt, στον Ασώματο του Δήμου Κουρίου, προχώρησε η Περιβαλλοντική Αρχή, επιλύοντας ένα σημαντικό ζήτημα για την προώθηση του έργου της εταιρείας Abazalia Holdings Ltd, το οποίο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.

Η οικιστική ανάπτυξη, συνολικού κόστους €10 εκατ., περιλαμβάνει πέντε πολυκατοικίες με 84 διαμερίσματα, γυμναστήριο, σάουνα, κοινόχρηστη πισίνα και 170 χώρους στάθμευσης. Το συνολικό εμβαδόν δόμησης ανέρχεται σε 6.208 τ.μ., ενώ η αποπεράτωση υπολογίζεται σε 22 μήνες από την εξασφάλιση των τελικών αδειών. Στις οροφές προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία θα καλύπτουν τουλάχιστον το 25% των ενεργειακών αναγκών.

Ο βιολογικός σταθμός θα διαθέτει τεχνολογία μεμβρανών (MBR), δυναμικότητας 37,5 κυβικών μέτρων ημερησίως και θα εξυπηρετεί 219 ισοδύναμους κατοίκους. Το επεξεργασμένο νερό θα αξιοποιείται για την άρδευση των χώρων πρασίνου και τον καθαρισμό των εσωτερικών δρόμων, ενώ μέρος του θα παρέχεται δωρεάν στην τοπική κοινότητα. Η παραγόμενη λάσπη, περίπου 18,5 κιλά ημερησίως, θα αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή και θα παραλαμβάνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χωροθέτηση της ανάπτυξης, καθώς σε απόσταση 500 μέτρων νοτιοανατολικά βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή Ramsar Ακρωτηρίου, ενώ στα 1.200 μέτρα η Αλυκή Ακρωτηρίου. Επιπλέον, το τεμάχιο εμπίπτει στη Ζώνη Ευπρόσβλητη στη Νιτρορύπανση «Ακρωτηρίου», γεγονός που αποκλείει τη χρήση απορροφητικών λάκκων.

Η έγκριση συνοδεύεται, ωστόσο, από ένα σημαντικό ιστορικό πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστώθηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στις πολυκατοικίες είχαν αρχίσει και προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε σχετικά τον ΕΟΑ Λεμεσού, επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας και τερματισμού των εργασιών.

Ακολούθησε η επιβολή διοικητικού προστίμου στην ιδιοκτήτρια εταιρεία τον Οκτώβριο του 2026, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει εξοφληθεί.

Η Περιβαλλοντική Αρχή υπογραμμίζει ότι η έγκριση αφορά αποκλειστικά τον βιολογικό σταθμό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκ των υστέρων νομιμοποίηση των κτισμάτων που ανεγέρθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Στην αξιολόγησή της λαμβάνει υπόψη και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα του 2011 και του 2022. Σύμφωνα με αυτές, όταν ένα έργο υλοποιείται χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση, πρέπει να εξετάζεται η άρση των παράνομων συνεπειών και, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα εκ των υστέρων περιβαλλοντικής μελέτης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη λήψης μέτρων για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση έχει η αρμόδια Αρχή που εκδίδει την πολεοδομική ή άλλη απαιτούμενη άδεια.