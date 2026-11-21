Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε απεργία πείνας από τις 5 Νοεμβρίου βρίσκεται ο Ασλάν Μουχσίν, Κούρδος αιτητής ασύλου που κρατείται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε δημόσια έκκλησή του, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2026, αναφέρει ότι συμπληρώνει δεκατέσσερις ημέρες αποχής από την τροφή, έχοντας χάσει συνολικά οκτώ κιλά, ενώ κάνει λόγο για συνεχή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αίτησή του για άσυλο έχει απορριφθεί, ωστόσο έχει προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον του δικαστηρίου, με τη δικαστική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όπως αναφέρει, δεν επιδιώκει να αποφύγει τη δικαιοσύνη ή τις υποχρεώσεις του απέναντι στις αρχές, αλλά ζητά να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εξέταση της υπόθεσής του, υπό όρους που θα διασφαλίζουν την παρουσία του ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Μάλιστα, δηλώνει πρόθυμος να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό, να γνωστοποιήσει τη διεύθυνση διαμονής του και να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε εύλογους περιοριστικούς όρους.

Καταγγελία για ξυλοδαρμό από περίπου 20 αστυνομικούς

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες που διατυπώνει για περιστατικό το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2026, εντός του Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες (Μενόγεια Λάρνακας).

Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της αρραβωνιαστικιάς του, αντέδρασε στην προσπάθεια να του περάσουν χειροπέδες. Η αντίδρασή του, σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσιάζει, οδήγησε σε επέμβαση περίπου είκοσι αστυνομικών.

Ο Μουχσίν καταγγέλλει ότι, ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα με χειροπέδες, δέχθηκε γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο, καθώς και χτύπημα στο κεφάλι με καρέκλα. Αναφέρει ακόμη ότι η αρραβωνιαστικιά του ήταν παρούσα και έγινε μάρτυρας της έναρξης του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, την ταυτοποίηση των προσώπων που ενδεχομένως ευθύνονται και την απόδοση ευθυνών, εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις. Στην έκκλησή του αναφέρει επίσης ότι οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν πρόσφατα τα ιατρικά του έγγραφα, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ότι έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς η κατάσταση της υγείας του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και κατά πόσο υπήρξε χρήση δυσανάλογης βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η υπόθεση βρίσκεται, μετά από καταγγελία, στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ).

Ο φόβος της επιστροφής στην Τουρκία

Η υπόθεση του Ασλάν Μουχσίν δεν περιορίζεται στις συνθήκες κράτησής του. Συνδέεται και με τον φόβο που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει σε περίπτωση επιστροφής του στην Τουρκία.

Σε προηγούμενο κείμενο που παρουσιάζει την ιστορία του με τον τίτλο «Ανάμεσα σε δύο πυρά», περιγράφεται η πολιτική διαδρομή ενός Κούρδου που υπήρξε μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), συνελήφθη στην Τουρκία και αργότερα διέκοψε τους δεσμούς του με την οργάνωση, ασκώντας δημόσια κριτική τόσο στην πολιτική του τουρκικού κράτους όσο και στη στρατηγική του PKK.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο κείμενο, ο ίδιος υποστηρίζει την ιδέα ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν και διαφωνεί με τη σημερινή πολιτική κατεύθυνση του PKK, καθώς θεωρεί ότι δεν εξυπηρετεί τις επιδιώξεις των Κούρδων για εθνική ανεξαρτησία. Έχει επίσης ασκήσει κριτική στις εξελίξεις που αφορούν τη Rojava και τη βόρεια Συρία, ιδιαίτερα στην προοπτική ενσωμάτωσης των κουρδικών δομών στο συριακό κράτος.

Ο φόβος του για ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία συνδέεται με το ενδεχόμενο νέας σύλληψης και δίωξης από τις τουρκικές αρχές. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι δεν έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, ενώ υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης στο τουρκικό δικαστικό σύστημα εξαιτίας απαιτήσεων ταυτοποίησης.

Η υπόθεσή του περιγράφεται έτσι ως μια κατάσταση «ανάμεσα σε δύο πυρά»: από τη μία ο φόβος της επιστροφής στην Τουρκία και από την άλλη οι απειλές που, όπως καταγγέλλει, αντιμετωπίζει από πρόσωπα που συνδέονται με την κουρδική οργάνωση.

«Δεν είμαι εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Στο νεότερο μήνυμά του, ο Μουχσίν επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι η διαμαρτυρία του δεν στρέφεται εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της κοινωνίας της. Όπως αναφέρει, εγκατέλειψε την Τουρκία εξαιτίας παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζει ότι υπέστη και αναζήτησε στην Κύπρο ασφάλεια, δικαιοσύνη και μια ζωή με αξιοπρέπεια.

«Δεν είμαι εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιθέτως, θέλω να μπορώ να εμπιστεύομαι τους νόμους της, τις δημοκρατικές της αξίες και τη δέσμευσή της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τονίζει ότι δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά την εφαρμογή των ίδιων αρχών που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εθνικότητας ή πολιτικής ταυτότητας. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Επίτροπο Διοικήσεως, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους, ζητώντας την παρέμβασή τους.

Βασικά αιτήματά του είναι η ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών για κακομεταχείριση, η επίσημη καταγραφή της επιδείνωσης της υγείας του και η επανεξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του, ενόσω εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση ασύλου.

Ζητούμενο η διασφάλιση των δικαιωμάτων του

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τις συνθήκες κράτησης και τη μεταχείριση προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία όσο και για τις εγγυήσεις που πρέπει να διασφαλίζονται κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου και πιθανής απέλασης.

Οι καταγγελίες του Μουχσίν, εφόσον επιβεβαιωθούν, αφορούν ζητήματα που απαιτούν ουσιαστική διερεύνηση και λογοδοσία. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση της υγείας του, όπως ο ίδιος την περιγράφει, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αξιολόγησης των ιατρικών δεδομένων και των συνθηκών υπό τις οποίες συνεχίζεται η κράτησή του.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν επιδιώκει να αποφύγει τη δικαστική διαδικασία ούτε να αμφισβητήσει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εφαρμόζει τη νομοθεσία της.

«Δεν ζητώ ιδιαίτερη μεταχείριση. Ζητώ μόνο να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου, να προστατεύονται τα δικαιώματά μου και να εφαρμόζεται ο νόμος ισότιμα για όλους», αναφέρει στο μήνυμά του. Και καταλήγει με μια έκκληση που συμπυκνώνει το αίτημά του: «Μπορεί να μου έχουν στερήσει την ελευθερία μου, αλλά δεν έχω παραιτηθεί από τα ανθρώπινα δικαιώματά μου».