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Όχι μόνο δεν κόπασαν, αλλά αυξήθηκαν οι φωνές για τα πλάνα δημιουργίας κινητής μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό. Μετά τις αποκοπές δέντρων για τη δημιουργία του δρόμου που θα οδηγεί στη μονάδα ανακοινώθηκε χθες και νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στις 11 το πρωί στην περιοχή Πετούντας. Οι διαμαρτυρόμενοι θα ζητήσουν ξανά την ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης και θα διαμηνύσουν, όπως λένε, πως δεν θα δεχθούν ως αντάλλαγμα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά.

«Ο Μαζωτός εκπέμπει σήμα κινδύνου. Κάνουμε έκκληση σ’ όλη την Κύπρο να έρθει να μας στηρίξει επειδή χρειαζόμαστε βοήθεια. Η ακτή της Πετούντας κινδυνεύει και πρέπει να ενωθούμε όλοι επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ενωθεί, πλέον, ο κόσμος και να σώζει περιοχές που κινδυνεύουν από περιβαλλοντική καταστροφή», ανέφερε στον «Φ» η εκπρόσωπος Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή.

Εν τω μεταξύ, μέσω ανακοινώσεων τις προηγούμενες ημέρες το ΑΚΕΛ, το κίνημα Άλμα, το κίνημα Οικολόγων και το Volt, αλλά και περιβαλλοντικές οργανώσεις έθεσαν ερωτήματα για τη δημιουργία της μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό. Μεταξύ αυτών είναι και το γιατί δεν εξετάστηκε η πρόταση της ΑΗΚ για δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης στο Βασιλικό και τη Μονή. Απαντήσεις ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου, ο βουλευτής Λάρνακας, Ανδρέας Πασιουρτίδης.

Ο «Φ» επικοινώνησε με την ΑΗΚ ζητώντας λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης. Η εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε πως η πρόταση κοινοποιήθηκε στην τέως υπουργό Γεωργίας και με αυτή δηλωνόταν η διαθεσιμότητά της για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους σταθμούς Βασιλικού και Μονής.

«Εμείς δεν λάβαμε απάντηση στην πρότασή μας», είπε η κ. Παπαδοπούλου, σημειώνοντας ότι τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΑΗΚ προκήρυξε διαγωνισμό για κινητή μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων στον σταθμό Βασιλικού, με δυνατότητα διπλασιασμού της παραγωγής.

«Για αυτή τη μονάδα βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης του διαγωνισμού», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η πρόταση για άλλες δύο μόνιμες μονάδες ακολούθησε και υποβλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω του ότι υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης, καθώς και τεχνογνωσία από την ΑΗΚ.

«Δεν έχουμε υπόψη αυτή την επιστολή», απάντησε, μιλώντας χθες το πρωί στο ραδιόφωνο του Πολίτη, η διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα Χρηστίδου, σημειώνοντας πως προωθείται η απόφαση του 2025 για κινητή μονάδα αφαλάτωσης στο Βασιλικό. Μεταξύ άλλων σημείωσε, ακόμη, πως δεν τίθεται θέμα αναστολής των εργασιών για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό, υποστηρίζοντας πως έγιναν περιβαλλοντικές μελέτες και ατμοποιήθηκε ο σχεδιασμός με βάση τις ανησυχίες της τοπικής Αρχής.