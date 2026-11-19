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Παρά τις διαβεβαιώσεις που φέρεται να έλαβε ο κοινοτάρχης Μαζωτού, όπως ο ίδιος είπε, συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες για τη δημιουργία δρόμου που θα οδηγεί στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης που θα δημιουργηθεί. Οι εργασίες διενεργούνται υπό αστυνομική φρούρηση και περιλαμβάνουν αποκοπές δέντρων για τη δημιουργία του δρόμου.

Στον χώρο βρέθηκε και σήμερα η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, η οποία χθες απομακρύνθηκε από τον χώρο με περιπολικό και έπειτα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να κατηγορηθεί.

Στο υλικό που απέστειλε σήμερα η κ. Χαϊλή στο philenews καταγράφονται οι αποκοπές δέντρων, με την ίδια να κάνει λόγο για λεηλασία της φύσης. «Είναι μια κατάντια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Μας προειδοποίησαν πως εάν μπαίναμε μπροστά θα μας συλλάβουν. Βλέπουμε ένα έγκλημα μπροστά στα μάτια μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Κύπρου. Αυτή είναι λεηλασία και αυτό είναι η αρχή. Ήταν το στολίδι μας αυτό. Έρχονται αστυνομικές δυνάμεις κατά πάνω μου, πιστεύω θα με σταματήσουν», ακούγεται να λέει στα βίντεο.

Προηγουμένως σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα μας η κ. Χαϊλή επανέλαβε την έκκληση της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προς όσους, όπως είπε, βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. «Δεν πήρα απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έκανα έκκληση και σε βουλευτές και σε κόμματα και απλώς είναι θεατές σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Δεν υπάρχει κανένας να υψώσει το ανάστημά του και να πει η απόφαση για αφαλάτωση στον Μαζωτό είναι λάθος. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, που δεν εξετάστηκαν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως δεν ξέρει τι άλλο μπορούν πλέον να κάνουν οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται.

Το philenews επικοινώνησε και με τον κοινοτάρχη Μαζωτού, Γιώργο Δημητρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης (19/11). Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για τη συνέχιση των εργασιών, αναφέροντας πως αύριο το Κοινοτικό Συμβούλιο θα έχει γραπτώς τα αντισταθμιστικά που θα δώσει το κράτος στην κοινότητα σε αντάλλαγμα με τη δημιουργία της κινητής μονάδας αφαλάτωσης. Ακολούθως θα συνέλθει το Κοινοτικό Συμβούλιο για ν’ αποφασίσει τα επόμενα βήματα. «Αφού αυτό θα γίνει, θέλουμε να πάρουμε κάτι για το χωριό μας. Ότι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε», σημείωσε. Υποστήριξε, ακόμη, πως οι μελετητές που διόρισε η κοινότητα δεν προτίθενται να δώσουν γραπτώς μελέτη πως θα καταστραφεί το περιβάλλον από την κινητή μονάδα αφαλάτωσης.

Τι λέει το ΤΑΥ για τις αποκοπές

Το philenews ζήτησε ενημέρωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τις αποκοπές δέντρων. Όπως μας αναφέρθηκε υπάρχει σχετική άδεια από το Τμήμα Δασών για την αποκοπή 20 δέντρων για σκοπούς κατασκευής του δρόμου προς τη Μονάδα Αφαλάτωσης που θα δημιουργηθεί. Σε ερώτηση εάν θα αντικατασταθούν τα δέντρα που αποκόπηκαν η απάντηση ήταν καταφατική. Συγκεκριμένα μας αναφέρθηκε πως θα φυτευτούν άλλα δέντρα σε άλλη περιοχή.