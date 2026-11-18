Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπέρ της υποχρεωτικότητας των Ταμείων Προνοίας τάσσεται ο αναλογιστής Φίλιππος Μαννάρης, επικεφαλής της Aon Wealth Solutions για Κύπρο και Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι ακόμα και με τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, η σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει ούτε τις μισές ανάγκες των συνταξιούχων.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού εισέρχεται στην πιο δύσκολη στροφή, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την 1η Ιανουαρίου 2027. Η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων που επικεντρώνονται στον πυλώνα του ΤΚΑ και των προτεινόμενων αυξήσεων έχει ολοκληρωθεί. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία, ενώ είναι θέμα ημερών να υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή.

Στο Vidcast «Οικονομία» του Philenews, ως φιλοξενούμενος της Πέτρας Αργυρού ο Φίλιππος Μαννάρης διαβεβαιώνει ότι το ΤΚΑ θα παραμείνει βιώσιμο για πολλά χρόνια στο μέλλον, αλλά επισημαίνει ότι η σημαντικότερη διάσταση είναι εάν οι συντάξεις θα είναι αρκετές για μια ποιοτική ζωή μετά τα 65 έτη.

Θεωρεί ότι η επιδιωκόμενη αύξηση των συντάξεων από την κυβέρνηση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και χαιρετίζει την έναρξη της μεγάλης συζήτησης για τα Ταμεία Προνοίας. Στο πλέγμα αυτό, ευνοεί τη δημιουργία Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής των Ταμείων Προνοίας ως βασικό βήμα προτού καταστεί υποχρεωτική η λειτουργία τους.

Στο μέτωπο των Ταμείων Προνοίας, σήμερα καλύπτεται μόλις το 27% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η κυβερνητική πρόταση προβλέπει αρχικά εθελοντική συμμετοχή και ενδεχόμενη υποχρεωτικότητα εάν η κάλυψη δεν φτάσει το 60%.