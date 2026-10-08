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Ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στο νέο Vidcast «Οικονομία» του Philenews, ανέφερε στην Πέτρα Αργυρού και τον Χρύσανθο Μανώλη ότι μετά και τη χθεσινή συνομιλία που είχε στην Αθήνα με τον ομόλογό του Σταύρο Παπασταύρου διαφαίνεται ότι η έκδοση navtex από τις ελληνικές Αρχές για την επανέναρξη των βυθομετρήσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας θα γίνει προς το τέλος Οκτωβρίου.

Ανέφερε ακόμα ότι μόλις εκδοθεί η navtex θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες μέσω ΡΑΕΚ – Διαχειριστή Μεταφοράς και Υπουργείου Οικονομικών ώστε να γίνει η αποδέσμευση της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Δαμιανός είπε επίσης ότι αύριο λήγει η προθεσμία που δόθηκε σε κοινοπραξίες εργολάβων από την ΕΤΥΦΑ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των έργων στο τερματικού Βασιλικού, με εκτιμώμενη δαπάνη 180 εκατ. Επανέλαβε πως η έλευση φυσικού αερίου είναι προϋπόθεση για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και την διασφάλιση επάρκειας παραγωγής.

Για τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς είπε ότι δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού αλλά ανέφερε πως η πλήρης αντικατάσταση του μοντέλου αγοράς θα προκαλούσε χειρότερα προβλήματα. Η αξιολόγηση, είπε, του μοντέλου αγοράς θα γίνει με τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της την 1η Οκτωβρίου 2025.