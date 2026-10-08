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Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να παρουσιαστεί πρόβλημα στη διανομή πετρελαίου θέρμανσης τον φετινό χειμώνα, μετά τη μεταβατική λύση που έχει διαμορφωθεί για τα βυτιοφόρα που δεν πληρούν ακόμη πλήρως τις απαιτήσεις του ADR.

Συνολικά περίπου 260 βυτιοφόρα χρειάζονται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις. Για τα περισσότερα εκτιμάται ότι μπορεί να δοθεί λύση μέσω τεχνικών τροποποιήσεων και παρεκκλίσεων, ενώ περίπου 40 με 50 οχήματα πρέπει να αντικατασταθούν. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι ο Δεκέμβριος, οπότε αναμένεται η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρέκκλιση που έχει ζητηθεί.

Μιλώντας στο philenews, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ανέφερε ότι το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς έχει πλέον απομακρυνθεί.

«Ο κίνδυνος απομακρύνθηκε, ναι. Υπάρχει όμως ένα πλάνο βάσει του οποίου πρέπει να κινηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι κάτοχοι των βυτιοφόρων, τα πρατήρια, τα υπουργεία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σε κάποια φάση πρέπει να εναρμονιστούμε», είπε.

Όπως εξήγησε, η λύση που έχει δοθεί είναι μεταβατική και στόχος είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε ο στόλος να φτάσει σταδιακά σε πλήρη συμμόρφωση.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των περίπου 260 οχημάτων, σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, μπορούν να γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις και να εξασφαλιστούν παρεκκλίσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Είμαστε έτοιμοι μέσω διαφόρων τροποποιήσεων στα περισσότερα βυτιοφόρα να προχωρήσουμε και να παίρνουμε κάποιες παρεκκλίσεις μέχρι να λήξουν», ανέφερε.

Διαφορετική είναι η εικόνα για περίπου 40 με 50 βυτιοφόρα, για τα οποία οι τεχνικές αλλαγές δεν φαίνεται να είναι αρκετές και, όπως εκτιμά ο Σύνδεσμος, θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Ερωτηθείς κατά πόσο το κόστος των αλλαγών μπορεί να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, ο κ. Προκοπίου το απέκλεισε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα οχήματα που μπορούν να προσαρμοστούν.

«Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για οποιοδήποτε βυτιοφόρο μπορεί να τύχει τροποποιήσεων, το κόστος είναι μικρό. Το μεγάλο κόστος είναι για όσους πρατηριούχους ή ιδιοκτήτες βυτιοφόρων αναγκαστούν να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους», είπε.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Σύνδεσμος ζητά από το κράτος να κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξασφάλιση χρηματοδότησης, ώστε μέρος του κόστους αγοράς νέων βυτιοφόρων να καλυφθεί μέσω επιδότησης. Να σημειωθεί ότι το κόστος αγοράς ενός νέου βυτιοφόρου υπολογίζεται περίπου στις €120.000.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η παρέκκλιση θα εγκριθεί, με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναμένεται τον Δεκέμβριο. Όπως σημείωσε, ανάλογες εξαιρέσεις δίδονται και σε άλλες χώρες για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταφορών.

Η πορεία στο προεδρικό

Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους προηγούμενους μήνες. Τον περασμένο Ιούλιο οι πρατηριούχοι είχαν φτάσει μέχρι το Προεδρικό, ζητώντας παρέμβαση για να μην ακινητοποιηθούν εκατοντάδες βυτιοφόρα λόγω της διαφοράς στην εφαρμογή των προδιαγραφών ADR για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις αφορούν σύστημα που επιτρέπει τη διακοπή της παροχής ρεύματος στο όχημα σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ανάφλεξης.

Το επίμαχο διάταγμα είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2025, επί υπουργίας Αλέξη Βαφεάδη, με τους πρατηριούχους να αντιδρούν έντονα, υποστηρίζοντας ότι η άμεση εφαρμογή του θα έθετε εκτός κυκλοφορίας μεγάλο μέρος του στόλου. Πάντως, ανοικτό παραμένει το ζήτημα του εν λόγω διατάγματος , με το ενδεχόμενο αναστολής της εφαρμογής του να παραμένει στο τραπέζι.

Από την πλευρά του, το ΤΟΜ είχε υποστηρίξει ότι οι επηρεαζόμενοι γνώριζαν εδώ και χρόνια για τις απαιτήσεις και είχαν επαρκή χρόνο για να προχωρήσουν είτε σε αντικατάσταση είτε σε τροποποίηση των οχημάτων τους.

Μετά την ανάληψη του Υπουργείου Μεταφορών από την Ευανθία Τσολάκη ακολούθησαν νέες επαφές την περασμένη βδομάδα με τον κλάδο, μέσα από τις οποίες διαμορφώθηκε η μεταβατική λύση που ισχύει σήμερα.

Ξεχωριστός πονοκέφαλος το κόστος

Η ομαλή διανομή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο χειμώνας θα είναι εύκολος για τα νοικοκυριά. Πονοκέφαλος είναι για τα τελευταία το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρσι.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη ο «Φ», η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι φέτος αυξημένη κατά περίπου 75% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Νοέμβριο του 2025 πωλείτο κάτω από ένα ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει το €1,60.

Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στις ορεινές περιοχές, όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες και η κατανάλωση μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη.

«Στις ορεινές περιοχές υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί το κράτος πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικό στη βοήθεια προς τις οικογένειες», ανέφερε ο κ. Προκοπίου.

Κατά τον ίδιο, η στήριξη προς τα νοικοκυριά των περιοχών αυτών θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς οι ποσότητες που χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης είναι πολύ μεγαλύτερες.