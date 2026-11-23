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Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Nvidia περίμεναν τον Τζένσεν Χουάνγκ στην είσοδο των γραφείων της εταιρείας πανηγυρίζοντας για την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας από την οποία είχε φύγει πριν από μόλις εννέα ημέρες.
Ντυμένος στα μαύρα με το χαρακτηριστικό δερμάτινο, ο Χουάνγκ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες από το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι φώναζαν «Σε αγαπάμε, καλωσήλθες».
«Όλοι όσοι γνωρίζω στην Nvidia ήθελαν τον Τζένσεν πίσω και αυτό φαίνεται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλον Μάσκ σε tweet.
Σε μια πρώτη δήλωσή του, ο Χουάνγκ υποσχέθηκε στο προσωπικό ότι «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».
Νωρίτερα, σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της επιστροφής (που έγινε και με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ) ο Τζένσεν Χουάνγκ τονίζει ότι είναι τιμή του να επιστρέψει στην Nvidia και να ηγηθεί μιας από τις πιο βαρύνουσας σημασίας τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».
«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», τονίζει και ευχαριστεί το ΔΣ της εταιρείας «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε».
Δηλώνει επίσης «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους». Οι υπάλληλοι όμως ενημερώθηκαν για την επιστροφή του Χουάνγκ από τα μέσα ενημέρωσης…