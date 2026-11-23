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Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 17χρονη Κυριακή Αναστασίου από τη Λεμεσό, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κακοπετριά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της 17χρονης να παραστούν στην κηδεία, ζητώντας παράλληλα από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά ρούχα.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της Κυριακής.

Την 17χρονη αποχαιρετούν οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς, η γιαγιά, οι φίλοι και οι συγγενείς της.