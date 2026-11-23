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Σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των τραπεζών, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και την ευρύτερη οικονομία δημιουργεί η ραγδαία αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, προειδοποιεί ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Χριστόδουλος Πατσαλίδης, κάνοντας λόγο για έναν νέο «πληθωρισμό των κυβερνοεπιθέσεων». Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη προετοιμασίας επιχειρήσεων, οργανισμών και νοικοκυριών για ενδεχόμενη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο ή ακόμη και στην ηλεκτρική ενέργεια, συστήνοντας μεταξύ άλλων τη διατήρηση ενός εύλογου αποθέματος μετρητών.

Σε άρθρο του με τίτλο «Ο πληθωρισμός των κυβερνοεπιθέσεων», ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης επισημαίνει ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά τεχνολογικό ζήτημα, αλλά κρίσιμη παράμετρο για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Όπως εξηγεί, η αυξανόμενη συχνότητα των επιθέσεων, η πολυπλοκότητά τους και η ταχύτητα με την οποία μπορούν να επηρεάσουν διασυνδεδεμένα συστήματα δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις οικονομίες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Διπλασιάστηκαν οι κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως

Τα στοιχεία που παραθέτει αποτυπώνουν τη σημαντική αύξηση των κυβερνοαπειλών κατά την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 800 δημοσιοποιημένες κυβερνοεπιθέσεις με πολιτική διάσταση ή με στόχο κρίσιμες υποδομές, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το 2022.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην Ευρωζώνη, όπου οι επιθέσεις πλησίασαν τις 200, καταγράφοντας εξαπλασιασμό μέσα σε τρία χρόνια.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ επισημαίνει ότι η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και η διασύνδεση των οικονομικών συστημάτων αυξάνουν την πιθανότητα μια κυβερνοεπίθεση να προκαλέσει επιπτώσεις πολύ πέρα από τον οργανισμό που αποτελεί τον αρχικό της στόχο.

Πρόσθετος παράγοντας κινδύνου θεωρείται η αυξανόμενη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία ενδέχεται να διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στην έκθεση Financial Stability Review της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Νοεμβρίου 2026, στην οποία ο κυβερνοκίνδυνος αντιμετωπίζεται ως αναδυόμενη απειλή που απαιτεί στενή παρακολούθηση.

Πώς μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει τις τράπεζες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο μια μεμονωμένη επίθεση να εξελιχθεί σε πρόβλημα για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Όπως επισημαίνει ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης, οι τράπεζες, οι υποδομές πληρωμών και οι εταιρείες που παρέχουν τεχνολογικές υπηρεσίες αποτελούν τμήματα ενός αλληλοσυνδεδεμένου δικτύου.

Μια διαταραχή σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες ενδέχεται να προκύψουν όταν μια επίθεση επηρεάζει την εκτέλεση πληρωμών, την πρόσβαση σε καταθέσεις ή την αξιοπιστία των τραπεζικών δεδομένων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόβλημα παύει να περιορίζεται στην επιχειρησιακή λειτουργία ενός ιδρύματος και μπορεί να αποκτήσει συστημικές διαστάσεις.

Ο Διοικητής υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μπορεί να κλονιστεί ακόμη και χωρίς άμεσες οικονομικές ζημιές.

Η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές αρκεί για να προκαλέσει ανησυχία στους συναλλασσομένους.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σχεδόν στιγμιαία, μια σοβαρή ψηφιακή διαταραχή μπορεί να μεταδοθεί με μεγάλη ταχύτητα.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από εκείνον που αποτυπώνουν οι παραδοσιακοί δείκτες αξιολόγησης.

Τεχνητή νοημοσύνη και επιθέσεις χωρίς χρόνο αντίδρασης

Σημαντική θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των κυβερνοεπιθέσεων.

Σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Πατσαλίδη, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την πραγματοποίηση ταχύτερων, πιο εκτεταμένων και αποτελεσματικότερων επιθέσεων, περιορίζοντας τον χρόνο αντίδρασης των οργανισμών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού πριν από την έγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων, ένα φαινόμενο που συνδέεται με τις λεγόμενες επιθέσεις «zero-day».

Επικαλούμενος στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναφέρει ότι σε περισσότερο από το 70% των περιπτώσεων εκμετάλλευσης ευπαθειών που καταγράφηκαν μέχρι το σημείο αναφοράς του 2026, οι πάροχοι λογισμικού δεν διέθεταν επαρκή χρόνο για την έγκαιρη εφαρμογή διορθώσεων.

Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ανερχόταν στο 31%, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση των σχετικών κινδύνων.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ενίσχυση της προστασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, ο ταχύτερος εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας και η αυτοματοποίηση της αντιμετώπισης απειλών μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας επίθεσης.

Η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί, επομένως, έναν διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ εκείνων που πραγματοποιούν επιθέσεις και των οργανισμών που επιχειρούν να προστατεύσουν τα συστήματά τους.

Προετοιμασία ακόμη και για λειτουργία χωρίς διαδίκτυο

Πέρα από την τεχνολογική προστασία, ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης αναδεικνύει την ανάγκη ευρύτερης προετοιμασίας για περιπτώσεις εκτεταμένων ψηφιακών διαταραχών.

Όπως σημειώνει, κράτη, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να λειτουργήσουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ακόμη και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

Μια τέτοια κατάσταση απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό, εφεδρικές πηγές ενέργειας, εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και δοκιμασμένες διαδικασίες για τη συνέχιση των βασικών υπηρεσιών.

Η ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά το σύνολο της κοινωνίας.

Συστάσεις προς τα νοικοκυριά για μετρητά και βασικά έγγραφα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη προετοιμασίας των νοικοκυριών για ενδεχόμενες διακοπές ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ επισημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν στοιχειώδη ετοιμότητα, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα και εύλογο απόθεμα μετρητών.

Η σύσταση συνδέεται με το ενδεχόμενο προσωρινής αδυναμίας πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών ή πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες που εξαρτώνται από το διαδίκτυο και την ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κυβερνοασφάλειας, αλλά και από την ικανότητα της κοινωνίας να συνεχίζει να λειτουργεί όταν οι ψηφιακές υποδομές δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες.

Οι δύο βασικές προτεραιότητες για την κυβερνοασφάλεια

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών απαιτεί δράση σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά τη συνολική ενίσχυση της προστασίας επιχειρήσεων και οργανισμών, με την κυβερνοασφάλεια να αποτελεί πλέον ευθύνη ολόκληρου του οργανισμού και όχι αποκλειστικά των τεχνολογικών τμημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η καταγραφή των κρίσιμων λειτουργιών και των εξαρτήσεων από εξωτερικούς παρόχους, η εφαρμογή βασικών μέτρων ψηφιακής προστασίας και η ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης σοβαρών περιστατικών, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την προετοιμασία για τη διατήρηση της λειτουργίας βασικών υπηρεσιών ακόμη και σε περιπτώσεις εκτεταμένων διακοπών των ψηφιακών δικτύων.

Ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της προστασίας δεν κρίνεται μόνο από την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης, αλλά και από την ταχύτητα εντοπισμού της, τον περιορισμό των συνεπειών και την αποκατάσταση των κρίσιμων λειτουργιών.

Η χρηματοοικονομική σταθερότητα απαιτεί συλλογική προστασία

Καταλήγοντας, ο Διοικητής της ΚΤΚ υποστηρίζει ότι η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων καθιστά αναγκαία τη μετάβαση από την προστασία κάθε οργανισμού ξεχωριστά στη συλλογική ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η διασύνδεση των ψηφιακών υποδομών δημιουργεί νέες μορφές ευαλωτότητας, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς συντονισμένη δράση, διεθνή συνεργασία και αξιόπιστους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.

Για τις κεντρικές τράπεζες, όπως επισημαίνει, η χρηματοοικονομική σταθερότητα δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την κατάσταση των ισολογισμών των τραπεζών, αλλά και από την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων που στηρίζουν τη λειτουργία τους.

Η προετοιμασία, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να προηγείται της κρίσης, καθώς η αντιμετώπιση των σύγχρονων κυβερνοαπειλών απαιτεί επενδύσεις, συντονισμό και αλλαγή νοοτροπίας.