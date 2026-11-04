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Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Κύπρο δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση το 2025, ενώ οικονομική ζημιά υπέστη περίπου μία στις δύο από όσες στοχοποιήθηκαν, με μέσο κόστος €12.000. Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, επίθεση δήλωσε ότι δέχθηκε και το 33% των πολιτών.

Η έρευνα για τις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025 σε δείγμα 459 εταιρειών από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το 53% ανέφερε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, ενώ η μέση συχνότητα επιθέσεων ή παραβιάσεων διαμορφώθηκε σε μία κάθε οκτώ ημέρες, έναντι μίας κάθε δέκα ημέρες το 2024.

Από τις επιχειρήσεις που δέχθηκαν επίθεση, το 51% υπέστη οικονομικό κόστος, κατά μέσο όρο €12.000. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 55% που είχε καταγραφεί το 2024.

Phishing και κενά στην προετοιμασία των επιχειρήσεων

Συχνότερη μορφή επίθεσης παρέμεινε το phishing, δηλαδή η αποστολή απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ποσοστό 44%, μειωμένο σε σχέση με το 2024.

Την ίδια ώρα, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν είχε προχωρήσει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους στη δημιουργία, επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των πολιτικών κυβερνοασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το 43% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, έναντι 50% το 2024 και 46% το 2023. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις αυξήθηκε στο 22% το 2025, από 13% την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην ΑΨΑ η αντίληψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν κινδυνεύουν να στοχοποιηθούν. Από όσες δεν δέχθηκαν επίθεση, το 48% θεωρεί ότι η εταιρεία του δεν αποτελεί «στόχο», έναντι 37% το 2024 και 38% το 2023.

Η Αρχή προειδοποιεί ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να δεχθεί κυβερνοεπίθεση και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Επίθεση δήλωσε ένας στους τρεις πολίτες

Στους πολίτες, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση υποχώρησε στο 33% το 2025, από 49% το 2024 και 47% το 2023. Ο μέσος ετήσιος αριθμός επιθέσεων διαμορφώθηκε στις 25,9, έναντι 28,5 το 2024.

Από τους πολίτες που δέχθηκαν επίθεση, το 17% υπέστη οικονομικό κόστος, με τη μέση ζημιά να ανέρχεται στα €141.

Το phishing ήταν και εδώ η συχνότερη μορφή επίθεσης, με ποσοστό 22%, μειωμένο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024 και κατά 14 μονάδες έναντι του 2023.

Παρά την υποχώρηση των περιστατικών, το 89% των πολιτών που δεν έπεσαν θύματα αναγνωρίζει ότι μπορεί να αποτελέσει στόχο κακόβουλης ενέργειας στο μέλλον.

Σημαντικό παραμένει, ωστόσο, το έλλειμμα ενημέρωσης: το 74% δεν γνωρίζει την ύπαρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, ενώ μόλις το 15% έχει συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις.

Όσοι παρακολούθησαν σεμινάρια ανέφεραν ότι προχώρησαν κυρίως στη χρήση ισχυρότερων κωδικών πρόσβασης, στη συχνότερη αλλαγή τους και στην αποφυγή ύποπτων ιστοσελίδων.

Οι δύο έρευνες αποτελούν την τέταρτη διαδοχική χαρτογράφηση της κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο και παρουσιάστηκαν σε συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Θα συνεχιστούν σε ετήσια βάση, ενώ η ΑΨΑ προγραμματίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκστρατείες ενημέρωσης με βάση τα ευρήματά τους.

Η κυβερνοανθεκτικότητα ως εθνική προτεραιότητα

Στον χαιρετισμό του στην έκθεση, ο επίτροπος Επικοινωνιών Μάριος Πιερής επισημαίνει ότι η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας, αλλά αυξάνει και την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

«Η κυβερνοανθεκτικότητα είναι πλέον προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης και εμπιστοσύνης στην ψηφιακή εποχή», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η κυβερνοασφάλεια περιλαμβάνει την ικανότητα του κράτους, των κρίσιμων υποδομών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας να προλαμβάνουν περιστατικά, να αντέχουν στις επιπτώσεις τους, να ανταποκρίνονται και να ανακάμπτουν γρήγορα.

Ο γενικός διευθυντής της ΑΨΑ, Αντώνης Αντωνιάδης, σημειώνει ότι η έκθεση αποτυπώνει την εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2024-2026, με έμφαση στην εθνική κυβερνοανθεκτικότητα, στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Κατά το 2025, όπως αναφέρει, ενισχύθηκαν οι εποπτικές και υποστηρικτικές δράσεις προς βασικές και σημαντικές οντότητες και αναβαθμίστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος επίτροπος Επικοινωνιών Γιώργος Μιχαηλίδης χαρακτηρίζει το 2025 σημείο καμπής για την προσαρμογή της Κύπρου στις νέες συνθήκες. Επισημαίνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (SOC) λειτούργησε αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση, με ενισχυμένες δυνατότητες άμεσης ανίχνευσης και αντιμετώπισης περιστατικών.

Χρηματοδότηση €7,67 εκατ. και δράσεις σε αεροπορία και ναυτιλία

Στα ορόσημα της χρονιάς η έκθεση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την εναρμόνιση με την Οδηγία NIS2, μετά την ψήφιση του σχετικού τροποποιητικού νόμου από τη Βουλή στις 10 Απριλίου 2025.

Καταγράφει επίσης την εξασφάλιση χρηματοδότησης €7,67 εκατ. μέσω του έργου N4CY2, για την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση του εθνικού οικοσυστήματος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και την Κυπριακή Δημοκρατία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Τον Ιανουάριο του 2025, η ΑΨΑ διοργάνωσε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τη διεθνή άσκηση Cyber Skies 2025, με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία και τις αερομεταφορές.

Στη ναυτιλία, υλοποιήθηκαν εξειδικευμένες ημερίδες και προγράμματα κατάρτισης με εγχώριους και διεθνείς φορείς. Τον Δεκέμβριο του 2025 επικυρώθηκε, μέσω τριμερούς συμφωνίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, η σύσταση Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Ναυτιλία στην Κύπρο, με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το 2026.

Εκπαίδευση και επαγγελματικές προοπτικές

Η Ακαδημία ICT συγκαταλέχθηκε στους πέντε φιναλίστ της κατηγορίας «Cybersecurity Skills» των European Digital Skills Awards 2025.

Παράλληλα, η ΑΨΑ ξεκίνησε την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με υλικό, διαδραστικές ασκήσεις και εξειδικευμένα προγράμματα κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που καταγράφεται στην έκθεση, η πλήρης λειτουργία της αναμένεται εντός του 2026.

Ολοκληρώθηκε επίσης η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, το οποίο θα επιτρέπει στους επισκέπτες, με ειδικά γυαλιά, να περιηγούνται σε τρισδιάστατες απεικονίσεις αντικειμένων και να γνωρίζουν την ιστορία και τη χρήση τους.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Cybersecurity Career Fair, με στόχο την ενημέρωση μαθητών Λυκείου και του ευρύτερου κοινού για τις σπουδές και τις επαγγελματικές δυνατότητες στον κλάδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ