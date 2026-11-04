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Μια νέα κυβερνοεπίθεση φέρεται να σημειώθηκε στη Γαλλία, με στόχο αυτή τη φορά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αίματος.

Κυβερνοεπίθεση σε εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τη γαλλική Εθνική Υπηρεσία Αίματος (EFS) σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, με χάκερ να φέρονται να παραβίασαν τα συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας και να προγραμμάτισαν τις μονάδες συντήρησης δειγμάτων αίματος να φτάσουν έως και τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Le Canard enchaîné, στόχος της επίθεσης ήταν η Coolworld, εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων της EFS, μεταξύ άλλων και στην περιοχή Bourgogne-Franche-Comté.

Από τους -30 στους 110 βαθμούς Κελσίου

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διατηρούνται κανονικά στους -30 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των δειγμάτων αίματος που προέρχονται από αιμοδότες. Ωστόσο, οι δράστες φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου και να άλλαξαν τις ρυθμίσεις, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα αποθηκευμένα δείγματα.

Το περιστατικό εντοπίστηκε από τεχνικό που βρισκόταν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν διαπίστωσε την ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις. Η έγκαιρη παρέμβασή του επέτρεψε να αναγνωριστεί το πρόβλημα και να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες.

Δεν υπήρξε επιχειρησιακή διαταραχή

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό δεν είχε επιχειρησιακές συνέπειες, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας εντοπίστηκε εγκαίρως.

Αρχικά, η EFS διευκρίνισε ότι τα δείγματα που φυλάσσονταν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτελούσαν μέρος συστήματος υγειονομικής παρακολούθησης, το οποίο σχετίζεται με τις μεταγγίσεις αίματος.

Ωστόσο, η ακριβής έκταση της ζημιάς στα δείγματα, καθώς και το ενδεχόμενο να επηρεάστηκε μέρος του αποθηκευμένου υλικού, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως από τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.

iefimerida.gr