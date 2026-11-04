Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία, λόγω νέας εγκληματικής ενέργειας που έχει σχέση με το περιβάλλον του 48χρονου ισοβίτη για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα. Μετά την απόπειρα φόνου σε βάρος του 33χρονου αδελφού του, τον περασμένο Αύγουστο στην Αγία Νάπα, στόχος έγινε τα ξημερώματα και το σπίτι του πατέρα του στην Ορμήδεια εναντίον του οποίου ρίχθηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ρίχθηκαν τουλάχιστον 8 πυροβολισμοί εναντίον της οικίας, με κάποιους από αυτούς να πλήττουν την πρόσοψη του σπιτιού του 76χρονου. Η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3 τα ξημερώματα την ώρα που στο σπίτι βρίσκονταν ο 76χρονος με τη σύζυγό του. Στην Αστυνομία καταγγέλθηκε, ωστόσο, το πρωί της ίδιας ημέρας (4/11), αφού ο συνταξιούχος φέρεται ν’ ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, ενώ εξετάσεις διενεργούνται και από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες.

Αν και τα κίνητρα των δραστών δεν έχουν ξεκαθαρίσει το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι να επρόκειτο για νέο μήνυμα προς τον ισοβίτη για το τετραπλό φονικό. Γι’ αυτόν τον λόγο οι έρευνες θα επεκταθούν και στις Κεντρικές Φυλακές.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου 2026 άγνωστοι γάζωσαν το όχημα του 33χρονου αδελφού του ισοβίτη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 05:40 την ώρα που ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα. Οι δράστες έστησαν καρτέρι στον 33χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του και μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές το αυτοκίνητό του. Λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται, το οποίο συνδέθηκε με τους δράστες. Σημειώνεται πως και τότε υπήρχε εκτίμηση πως οι δράστες ενδεχομένως να ήθελαν να στείλουν κάποιο μήνυμα στον ισοβίτη.







