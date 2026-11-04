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Την επανεκλογή του στη θέση του Πολιτειακού Γραμματέα (Secretary of State) του Ιλινόι εξασφάλισε ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), με καταγωγή από τα Σφακιά Χανίων. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Νταϊάν Χάρις στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καταγράφοντας ακόμη μία εκλογική νίκη στην πολιτική του πορεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το NBC News, ο Γιαννούλιας συγκέντρωσε 64,3% των ψήφων, έναντι 35,7% της αντιπάλου του, εξασφαλίζοντας μια νέα τετραετή θητεία στο αξίωμα που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2023.

Από το Ιλινόι στη διεκδίκηση της δημαρχίας του Σικάγο

Η επανεκλογή του στη θέση του Secretary of State δεν είναι η μόνη εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει ο Γιαννούλιας. Έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο, με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες για τις 23 Φεβρουαρίου 2027.

Η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει συγκεντρώσει σημαντική οικονομική υποστήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία και συγκαταλέγεται στα πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην κούρσα για τη διοίκηση της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο Γιαννούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αγωνίστηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα με τη φανέλα του Πανιωνίου, την περίοδο 1998-1999. Το 2006 εξελέγη πολιτειακός ταμίας του Ιλινόι, ενώ το 2010 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία μια έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2022 εξελέγη Secretary of State, αξίωμα στο οποίο ανανέωσε πλέον τη θητεία του.

protothema.gr