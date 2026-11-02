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«Εγώ προτείνω κάτι καινούργιο και ο Αβέρωφ το παραδοσιακό». Με αυτή τη φράση ο Γιώργος Παμπορίδης εξηγεί στο Vidcast Πολιτικής του philenews τις διαφορές που έχει με τον ανθυποψήφιο του Αβέρωφ Νεοφύτου, τονίζοντας ότι «είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος».

Παράλληλα υπογραμμίζει ποιες είναι οι διαφορές του με τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και εξηγεί τι σημαίνει στην πράξη ριζοσπαστική κεντροδεξιά.

Ακόμη, ο Γιώργος Παμπορίδης ερωτάται τι ψήφισε το 2023 από τη στιγμή που δεν στήριξε τον Αβέρωφ Νεοφύτου και απαντά για τα «συντροφικά μαχαιρώματα» της πολιτικής.

Πώς απαντά στο ερώτημα αν τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα.