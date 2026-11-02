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Η απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, κ. Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει το ενδιαφέρον της για διεκδίκηση της προεδρικής υποψηφιότητας στις εκλογές του 2028 ανέτρεψε τα μέχρι σήμερα πολιτικά δεδομένα, προκαλώντας έκπληξη και ποικίλες αντιδράσεις στον κόσμο της κεντροδεξιάς παράταξης. Η επίκληση της ανάγκης διασφάλισης της κομματικής ενότητας, ως βασικού λόγου για την απόφασή της, δεν φαίνεται να έχει πείσει επαρκώς. Ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτυλίσσεται υπό τη σκιά μιας φαινομενικής πολιτικής πίεσης από την πλευρά του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις πραγματικές συνθήκες που οδήγησαν στην απόσυρσή της.

Παρά τον σεβασμό που τρέφω προς την κρίση της, καθώς και την εμπιστοσύνη μου στην ειλικρίνεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της, θεωρώ ότι η απόφασή της ήταν πολιτικά λανθασμένη. Παράλληλα, διατηρώ επιφυλάξεις ως προς τα βαθύτερα αίτια που την οδήγησαν σε αυτήν. Κατά την άποψή μου, η Πρόεδρος του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Κύπρου είχε την πολιτική και θεσμική ευθύνη να βγει μπροστά, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να ηγηθεί της προσπάθειας ανασυγκρότησης μιας εμφανώς κατακερματισμένης κεντροδεξιάς παράταξης. Ακριβώς μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να διασφαλίσει την ενότητα, να συσπειρώσει τις διαφορετικές τάσεις και, κυρίως, να αποτρέψει την περαιτέρω απογοήτευση και απομάκρυνση των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ.

Η απόσυρσή της αφήνει, δυστυχώς, ένα σημαντικό πολιτικό κενό και έναν κόσμο που αναζητά ελπιδοφόρες επιλογές, νέα προοπτική και αξιόπιστη πολιτική ηγεσία. Η διαχείριση αυτής της εξέλιξης απαιτεί πλέον ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Η νέα πραγματικότητα διαφοροποιεί ουσιαστικά τους συσχετισμούς και τις προοπτικές των εν δυνάμει υποψηφίων για την προεδρική υποψηφιότητα του 2028, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο αξίζει να αναλυθεί ξεχωριστά για τον καθένα.

Αβέρωφ Νεοφύτου – Πολιτικός τακτικισμός ή πολιτική ανανέωση;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αξιοποιώντας μια σειρά πολιτικών τακτικισμών, φαίνεται να έχει ενισχύσει τις πιθανότητές του να επικρατήσει στην εσωκομματική αναμέτρηση. Η μέχρι σήμερα συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από έντονη προσωπική προβολή και μια επικοινωνιακή προσέγγιση που παραπέμπει περισσότερο σε παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές παρά σε μια νέα αντίληψη πολιτικής ηγεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άστοχη δήλωσή του για την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, η οποία λειτούργησε ως πολιτικό αυτογκόλ, ενισχύοντας την εικόνα ενός πολιτικού παλαιάς κοπής, με αμφιλεγόμενες πολιτικές προσεγγίσεις σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Στα θετικά του καταγράφονται η εμφανής προσπάθεια πολιτικής αυτονόμησης από την επιρροή του Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και η δέσμευσή του ότι θα στηρίξει τον ανθυποψήφιό του σε περίπτωση που δεν επικρατήσει. Η τελευταία αυτή θέση, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής.

Γιώργος Παμπορίδης – Η προοπτική μιας διαφορετικής πολιτικής κουλτούρας

Ο Γιώργος Παμπορίδης παραμένει σχετικά λιγότερο γνωστός στο ευρύτερο εκλογικό σώμα ως προς το συνολικό εύρος των πολιτικών του θέσεων και προτάσεων. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα δημόσια παρουσία του αποπνέει πραότητα, ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα και ικανότητα. Ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δημοσιογραφική του διάσκεψη, έδωσε αρχικά την εικόνα ενός σύγχρονου, ώριμου και οξυδερκούς πολιτικού, με δυνατότητα να αρθρώσει διαφορετικό πολιτικό λόγο και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την παράταξη. Στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης συγκαταλέγεται η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του καθημερινού, ενίοτε λαϊκού λεξιλογίου που χρησιμοποιεί παρορμητικά στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η αυθορμησία μπορεί να αποτελεί στοιχείο αυθεντικότητας, χρειάζεται όμως να συνοδεύεται από πολιτική πειθαρχία, προσεκτική διατύπωση και θεσμική σοβαρότητα. Το σημαντικότερο ζητούμενο για τον ίδιο είναι να μετατρέψει τη θετική πρώτη εντύπωση σε ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, με σαφείς θέσεις για την οικονομία, το κράτος δικαίου, την κοινωνική πολιτική και τη μελλοντική πορεία της Κύπρου.

Νίκος Χριστοδουλίδης – Θετικές επιδόσεις με σημαντικές εσωτερικές αδυναμίες

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πιστώνεται με θετικό πρόσημο ως προς την εξωτερική πολιτική και τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας. Οι τομείς αυτοί αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της μέχρι σήμερα κυβερνητικής του παρουσίας. Αντίθετα, στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες και αιτίες πολιτικής φθοράς. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου, η ευκαιριακή αντιμετώπιση πολιτικών ζητημάτων και η επικοινωνιακή υπερπροβολή ορισμένων κυβερνητικών έργων, τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η συνολική πολιτική εξίσωση

Η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι η επικράτηση του κ. Παμπορίδη στην εσωκομματική αναμέτρηση θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τις προοπτικές της κεντροδεξιάς παράταξης για νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η δυνατότητά του να σηματοδοτήσει πολιτική ανανέωση, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να επανασυνδέσει την παράταξη με τις θεσμικές της αρχές θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εκλογικό πλεονέκτημα.

Αντίθετα, μια επικράτηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, χωρίς αλλαγή πολιτικής αντίληψης και στρατηγικής ενδέχεται να οδηγήσει σε επανάληψη του πολιτικού σκηνικού του 2023, διατηρώντας τις υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες και αυξάνοντας τις πιθανότητες επικράτησης ενός υποψηφίου της κεντροαριστερής παράταξης.

Το διακύβευμα, επομένως, δεν είναι απλώς ποιος θα επικρατήσει στην εσωκομματική αναμέτρηση, αλλά ποιος μπορεί να προσφέρει στην κεντροδεξιά την πολιτική ανανέωση, την αξιοπιστία στους απογοητευμένους ψηφοφόρους, να διεκδικήσει ευρύτερη κοινωνική αποδοχή πέραν των παραδοσιακών κομματικών ορίων και να αναπτύξει τη δυναμική που απαιτείται για να διεκδικήσει με αξιώσεις την Προεδρία το 2028. Χρειάζεται έναν ηγέτη που να μπορεί να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσει τη σχέση της πολιτικής με την κοινωνία.