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Απίστευτες εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται οδηγός αγωνιστικού οχήματος να επιδίδεται σε επικίνδυνους ελιγμούς drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, στη Λεμεσό.

Το βίντεο αναρτήθηκε χθες, με τη λεζάντα «Just Married», παραπέμποντας σε γαμήλια εκδήλωση. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο οδηγός πραγματοποιεί επανειλημμένες πλαγιολισθήσεις εντός του κυκλικού κόμβου, ενώ την ίδια ώρα ανάβουν βεγγαλικά, δημιουργώντας show εντός του κυκλικού κόμβου. Την ίδια ώρα φαίνεται πως ένα πρόσωπο βρίσκεται εντός του δρόμου.

Μάλιστα, οι έξοδοι του κυκλικού κόμβου φαίνεται να έχουν κλείσει με ρυμουλκά οχήματα, προκειμένου να μην εισέρχονται οχήματα για την πραγματοποίηση του show, με τον οδηγό να συνεχίζει τους επικίνδυνους ελιγμούς.

Πάντως, σε επικοινωνία που είχαμε με την Τροχαία Λεμεσού μας αναφέρθηκε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση για το περιστατικό και οποιαδήποτε καταγγελία.