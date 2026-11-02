Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για ένα ολόκληρο βράδυ κράτησε τη σορό της άτυχης Όλγας στο σπίτι του, προτού τη μεταφέρει στο χωράφι της στον Σαϊττά και την ρίξει σε λάκκο αποχέτευσης. Ο 43χρονος Σύρος, καθ’ ομολογία δράστης, φαίνεται να πίστευε ότι, λόγω του περιορισμένου κοινωνικού κύκλου της 61χρονης και της απουσίας συγγενών της στην Κύπρο, η εξαφάνισή της δεν θα κινητοποιούσε άμεσα τις Αρχές, δίνοντάς του χρόνο να εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι κινήσεις του μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της Όλγας ως ελλείπον πρόσωπο, στις 28 Οκτωβρίου, ενισχύουν αυτό το σενάριο. Τα ξημερώματα της επομένης, ο 43χρονος αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια για Βηρυτό. Μάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα σε 4 αποσκευές και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Κύπρο στις 30 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβε όμως να μπει στο αεροπλάνο, αφού εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου και ανακόπηκε από τις Αρχές.

Ομολογία και η ανατριχιαστική περιγραφή

Ο 43χρονος, με τον οποίο η Όλγα διατηρούσε σχέση τους τελευταίους πέντε μήνες, ομολόγησε το βράδυ του Σαββάτου τη δολοφονία της και υπέδειξε στους ανακριτές το λάκκο αποχέτευσης όπου είχε απορρίψει τη σορό της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχικό στάδιο σήψης. Η νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία πλήξης με αμβλύ και θλων όργανο.

Στην κατάθεσή του είπε πως τη σκότωσε με σφυρί. Όπως ισχυρίστηκε, ενώ βρίσκονταν στην οικία του, η γυναίκα τον προσέβαλε, με αποτέλεσμα να θυμώσει και να τη χτυπήσει στο κεφάλι με σφυρί. Ακολούθως κράτησε τη σορό στο σπίτι του για μία νύχτα και την επόμενη ημέρα τη μετέφερε με το όχημά του στο χωράφι της. Ανέφερε, επίσης, ότι πέταξε το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα στην κατοικία του.

Οι ανακριτές είναι πεπεισμένοι ότι οι οικονομικές διαφορές αποτέλεσαν το κίνητρο της δολοφονίας. Ο 43χρονος γνώριζε την οικονομική ευμάρεια της γυναίκας, η οποία ασχολείτο με κτηματικές επενδύσεις, και επιχείρησε να την εκμεταλλευτεί οικονομικά, προβάλλοντας υποτιθέμενο τροχαίο ατύχημα για να της αποσπάσει χρήματα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών που είχε πραγματοποιήσει η Όλγα λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της. Καθοριστική στην πορεία των ερευνών ήταν η κινητοποίηση του δικηγόρου και στενού φίλου της 61χρονης, Πάμπου Ιωάννου. Ανησύχησε όταν ενημερώθηκε ότι ο σκύλος της γάβγιζε επίμονα στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη δεν έδινε σημεία ζωής. Όπως εξήγησε, η Όλγα δεν συνήθιζε να αφήνει ποτέ το ζώο της μόνο του, γεγονός που τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι κακό της είχε συμβεί.

Στις 28 Οκτωβρίου, ο δικηγόρος και στενός φίλος της 61χρονης, Πάμπος Ιωάννου, μετέβη μαζί με την Αστυνομία στην κατοικία της, αφού ενημερώθηκε απο τους γείτονες του θύματος για το επίμονο γάβγισμα του σκύλου της, ενώ η ίδια δεν έδινε σημεία ζωής. Εκεί εντοπίστηκε το ζώο υποσιτισμένο. Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της Όλγας, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία, μέσα από την οποία αποκαλύφθηκε η σχέση της με τον 43χρονο. Ο γιος απέστειλε φωτογραφία του άνδρα μαζί με τον σκύλο της μητέρας του, η οποία παραδόθηκε στις Αρχές και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που έστρεψαν τις έρευνες προς τα ίχνη του.

Ο κ. Ιωάννου περιέγραψε την Όλγα ως έναν καλό άνθρωπο και επιχειρηματία, που ήταν ερωτευμένη με τον 43χρονο και προσπαθούσε να τον βοηθήσει, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά του και τις εξάρσεις θυμού που παρουσίαζε. Όπως ανέφερε, η ίδια εξέφραζε κατά καιρούς φόβους μήπως κάποιοι επιχειρούσαν να την εκμεταλλευτούν λόγω της οικονομικής της κατάστασης.

Η ανακριτική ομάδα συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με περίπου 80 καταθέσεις να αναμένεται να ληφθούν. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγραφές από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ προγραμματίζονται πρόσθετες έρευνες σε τέσσερις χώρους.Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να συνεργαστούν με την Ιντερπόλ.