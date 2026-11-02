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Την ώρα που οι Κύπριοι αποταμιευτές αναζητούν την απόλυτη ασφάλεια στις τραπεζικές καταθέσεις, το ξένο κεφάλαιο ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό, επιθετικό δρόμο, ψηφίζοντας μαζικά το κυπριακό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η αποκαλυπτική ακτινογραφία του ξένου χρήματος, όπως καταγράφεται στον επίσημο Πίνακα 10 (Τομέας Κατοίκων Εξωτερικού -) των Τριμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 2026 (τελευταίος μήνας αναφοράς Ιούνιος) , φέρνει στο φως μια καθαρά επενδυτική συμπεριφορά που κινεί τα νήματα της μεγάλης κεφαλαιαγοράς του νησιού. Η σύγκριση με τα δεδομένα του 2021 αποκαλύπτει μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στην τελευταία πενταετία.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας διαλύουν έναν μεγάλο μύθο. Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν αντιμετωπίζουν πλέον την Κύπρο ως ένα απλό καταφύγιο φύλαξης μετρητών. Αντίθετα, λειτουργούν ως καθαροί επενδυτές υψηλού ρίσκου.

Το μερίδιο των μετοχών και των συμμετοχών κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο την τελευταία πενταετία, σκαρφαλώνοντας στο 76,2% του συνολικού ξένου πλούτου το 2026, έναντι 68,4% το 2021. Η τάση αυτή τροφοδοτείται αδιάκοπα από τη δραστηριότητα των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPEs) και τη ραγδαία ανάπτυξη των διεθνών επενδυτικών ταμείων (Funds) που έχουν ως έδρα τους το νησί.

Η Κύπρος χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως μια ισχυρή, θεσμική πύλη εισόδου για παγκόσμια επενδυτικά deals, αλλά και για μεγάλες τοποθετήσεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων (real estate) και υποδομών. Η δομική αυτή μεταμόρφωση καθίσταται ακόμη πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς τη θεσμική θωράκιση που συνοδεύει αυτά τα κεφάλαια.

Η κατακόρυφη άνοδος των μετοχικών συμμετοχών δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη επενδυτική μόδα, αλλά το αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής της Κύπρου να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές οδηγίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η εξέλιξη αυτή λειτούργησε ως μαγνήτης για θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας, τα οποία στο παρελθόν απέφευγαν το νησί λόγω των γεωπολιτικών ρίσκων και της εξάρτησης από συγκεκριμένες ανατολικές αγορές.

Στον αντίποδα της μετοχικής κυριαρχίας, οι παραδοσιακές μετρητά και καταθέσεις των ξένων παρουσιάζουν μια εντελώς νέα, συρρικνωμένη δομή. Από το 21,5% που κατείχαν στο ξένο χαρτοφυλάκιο το 2021, υποχώρησαν αισθητά στο 15,4% το 2026.

Οι «ευκαιριακές» offshore καταθέσεις τρίτων χωρών έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση του 2013. Οι εναπομείναντες λογαριασμοί μη κατοίκων αφορούν πλέον σταθερά κεφάλαια κίνησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την άμεση εξυπηρέτηση των καθημερινών εμπορικών δραστηριοτήτων των διεθνών εταιρειών τεχνολογίας, ναυτιλίας και επαγγελματικών υπηρεσιών που έχουν μεταφέρει τη φυσική τους έδρα (headquarters) στο νησί.

Παράλληλα, ένα ποσοστό της τάξης του 5,3% των ξένων κεφαλαίων κινείται μέσω της οδού των δανείων παρουσιάζοντας ήπια μείωση από το 7,1% του 2021. Όπως εξηγούν οικονομικοί αναλυτές, πρόκειται κυρίως για ενδοεταιρικό δανεισμό (intra-company loans). Λόγω των υψηλών επιτοκίων, οι ξένοι όμιλοι αποφεύγουν τον δανεισμό από τις κυπριακές εμπορικές τράπεζες και προτιμούν να χρηματοδοτούν τις εγχώριες θυγατρικές τους απευθείας από τις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού.

Το πιο ενδιαφέρον κοινό σημείο μεταξύ των Κυπρίων και των κατοίκων εξωτερικού εντοπίζεται στην πλήρη απαξίωση των ομολόγων και χρεογράφων. Οι ξένοι επενδυτές δείχνουν να μην συγκινούνται από τους σταθερούς τίτλους, με τις τοποθετήσεις τους να περιορίζονται στο ισχνό 2,1% (έναντι 3,0% το 2021). Για το ξένο κεφάλαιο, η Κύπρος σημαίνει επιχειρηματικό ρίσκο, ανάπτυξη και μετοχικές αποδόσεις, και όχι αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος.

Η απαξίωση των παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων από τους κατοίκους εξωτερικού αναγκάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του. Με τις καταθέσεις μη κατοίκων να περιορίζονται σε καθαρά λειτουργικά επίπεδα, οι κυπριακές τράπεζες στρέφονται πλέον δυναμικά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών θεματοφυλακής και τη διαχείριση περιουσίας (wealth management).