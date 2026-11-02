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Στην ατζέντα της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν μπαίνει και το θέμα της Αμμοχώστου, το οποίο θα συζητήσει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους στο τέλος της εβδομάδας. Η κινητοποίηση του δημοτικού συμβουλίου του κατεχόμενου δήμου απέδωσε, απ’ ό,τι φαίνεται, αφού η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ δέχθηκε να συναντήσει αντιπροσωπεία του.

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, είχε δηλώσει πριν από μία εβδομάδα, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του δήμου με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν να συναντηθούν με την Ολγκίν, χωρίς αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ότι θα έκαναν μια νέα, ύστατη προσπάθεια να τη συναντήσουν κατά την παραμονή της στο νησί αυτή την εβδομάδα.

Η προσπάθεια τελικά ευοδώθηκε. Όπως ανέφεραν στον «Φιλελεύθερο» κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση της Ολγκίν με την αντιπροσωπεία του δήμου Αμμοχώστου αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα συναντηθεί και με αντιπροσωπεία του κατεχόμενου δήμου Μόρφου. Ενδεχομένως και αυτή η συνάντηση να γίνει την Παρασκευή.

Πέρα όμως από τη θετική πλευρά της εξέλιξης, ότι δηλαδή η Ολγκίν δέχθηκε τελικά, ένα χρόνο μετά, να συναντήσει αντιπροσωπείες των κατεχόμενων δήμων, υπάρχει και μια σκιά: το ενδεχόμενο να υπάρξει στις συναντήσεις αυτές και αντίστοιχη τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση.

Η σημασία της συζήτησης

Η συνάντηση της αντιπροσωπείας του δήμου Αμμοχώστου με την Ολγκίν, με ή χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία Τουρκοκυπρίων, φέρνει στο τραπέζι το θέμα της περίκλειστης περιοχής και την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Εκ των πραγμάτων, είτε θελήσει η Ολγκίν να το συζητήσει είτε όχι, θα ακούσει και θα καταγράψει όσα έχουν να της πουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε παρουσιάσει την πρότασή του για την Αμμόχωστο ως το καλύτερο δυνατό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για τις δύο κοινότητες. Επιγραμματικά, η πρόταση προβλέπει την επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ και τη λειτουργία του λιμανιού Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι Βαρωσιώτες, τη βλέπουν θετικά.

Πέραν όμως της πρότασης αυτής, υπάρχουν και τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητούν την επιστροφή της κατεχόμενης πόλης στους νόμιμους κατοίκους της. Τα ψηφίσματα αυτά δεσμεύουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και, κατ’ επέκταση, την Ολγκίν, έστω κι αν η ίδια τα παραγνωρίζει.

Στις συναντήσεις του με την Ολγκίν, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φρόντισε να της επισημάνει ότι η Αμμόχωστος μπορεί να αποτελέσει το πιο ουσιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα που η Ολγκίν βρίσκεται στην Κύπρο, σε ό,τι ενδεχομένως είναι η τελευταία της αποστολή, και αναζητά εναγωνίως ένα θετικό αποτέλεσμα για να το παρουσιάσει στον Αντόνιο Γκουτέρες.

Βλέπει σήμερα τον Έρχιουρμαν

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί σήμερα, πριν από το μεσημέρι, με τον ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η Ολγκίν θέλει να ακούσει και από τον ίδιο πώς πήγαν οι συναντήσεις του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τι συζητήθηκε σε αυτές.

Την περασμένη Παρασκευή είχε συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος της μετέφερε τη δική του εκδοχή για όσα συζητήθηκαν σε επίπεδο ηγετών.

Το θέμα της Αμμοχώστου δεν αναμένεται να τεθεί στη σημερινή συνάντηση, αφού ο Έρχιουρμαν έχει ήδη ταχθεί αρνητικά. Και, όπως συνηθίζει, η Ολγκίν δεν επιχειρεί να του ασκήσει πίεση σε θέματα που απορρίπτει η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα

Μετά τις χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, την περασμένη Παρασκευή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και σήμερα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, η κοινή τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 9 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ άφησε ένα τόσο μεγάλο κενό, μιας ολόκληρης εβδομάδας, ανάμεσα στις χωριστές επαφές και στην κοινή συνάντηση.

Πάντως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε την Παρασκευή στην Ολγκίν ότι είναι πρόθυμος να συναντηθούν οι τρεις τους και νωρίτερα, χωρίς να περιμένουν την προγραμματισμένη ημερομηνία. Το αν θα υπάρξει και πρόσθετη συνάντηση των τριών θα φανεί σήμερα, όταν η Ολγκίν θα το θέσει στον Έρχιουρμαν στα κατεχόμενα.