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Είναι όντως κατόρθωμα η οικονομία να καταγράφει τα τελευταία χρόνια σταθερά εντυπωσιακές επιδόσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι συνεχείς αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τα αυξημένα κέρδη του τραπεζικού τομέα συνθέτουν το σκηνικό μιας ανθεκτικής και δυναμικής οικονομίας.

Πίσω όμως από τους αριθμούς που ευημερούν, αποκαλύπτεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών. Οι ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να περισφίγγονται από μια καθημερινότητα που αποδεικνύεται αβάστακτη. Ο διαρκής αγώνας επιβίωσης μετατρέπεται εφιαλτικά σε καθημερινή πάλη για τα προς το ζην.

Ασφυκτικές πιέσεις

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης, το διαρκές κύμα ακρίβειας στα βασικά αγαθά και οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις στα καύσιμα διαβρώνουν καταλυτικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Παράλληλα, τα ενεργειακά αδιέξοδα της χώρας – με την καθυστέρηση στην έλευση φυσικού αερίου και την ανεπαρκή διείσδυση των ΑΠΕ – εκτοξεύουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε δυσθεώρητα ύψη. Το αποτέλεσμα παραπέμπει σε μια επικίνδυνα συρρικνωμένη μεσαία τάξη, ενώ οι ευάλωτοι συμπολίτες μας διολισθαίνουν μοιραία στο φάσμα της φτώχειας.

Το ερώτημα προβάλλει αμείλικτο: πώς μεταφράζεται η ευημερία των δεικτών στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, όταν ο μηνιαίος προϋπολογισμός εξαντλείται στα μισά σχεδόν του μήνα;

Από τους αριθμούς στον άνθρωπο

Η διαμόρφωση μιας υγιούς οικονομικής πολιτικής απαιτεί πολύ περισσότερα από ψυχρούς υπολογισμούς. Επιβάλλει την κατ’ επείγον γεφύρωση αυτού του τεράστιου χάσματος. Δεν αρκεί η καταγραφή πλεονασμάτων· απαιτείται η διοχέτευσή τους σε στοχευμένα μέτρα στήριξης, ώστε πίσω από τα ποσοστά να ορθοποδήσει ο άνθρωπος.

Τέτοια μέτρα πρέπει να μεταφράζονται σε ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις, με τη μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Επίσης, στην πράσινη μετάβαση με κοινωνικό πρόσωπο, μέσω γενναιόδωρων επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκά και θερμομόνωση, ειδικά για τη μεσαία τάξη που συχνά αποκλείεται από κοινωνικά προγράμματα. Ακόμα και σε μισθολογική αναπροσαρμογή, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και την αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Η πραγματική επιτυχία μιας οικονομίας δεν μετριέται από το πόσο ευημερούν οι αριθμοί, αλλά από το πόσο καλύτερα ζουν οι άνθρωποι.