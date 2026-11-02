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Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παντελή Αντωνίου στην Αγία Νάπα, η αποφυλάκιση του ανθρώπου που καταδικάστηκε σε διά βίου φυλάκιση για φόνο εκ προμελέτης, προκαλεί έντονη ανησυχία στην οικογένεια του θύματος. Ο γιος του, Κώστας Αντωνίου, μιλά αποκλειστικά στο philenews, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία και καταγγέλλοντας ότι η οικογένεια δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων ούτε κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της.

Όπως καταγγέλλει ο κ.Αντωνίου, η οικογένεια πληροφορήθηκε τυχαία ότι ο καταδικασθείς είχε αποφυλακιστεί, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση. Η εξέλιξη αυτή, όπως υποστηρίζει, έχει εντείνει την ανησυχία των συγγενών του, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας.

«Είμαστε δυσαρεστημένοι με την απόφαση αποφυλάκισης του ανθρώπου που σκότωσε τον πατέρα μας. Είμαστε τέσσερα αδέλφια, μαζί με τη μητέρα μου, η οποία βρίσκεται εν ζωή.Μας κατέστρεψε. Χάσαμε τον άνθρωπό μας χωρίς λόγο και αιτία και, παρά το γεγονός ότι πέρασαν τόσα χρόνια, ακόμη δεν γνωρίζουμε γιατί τον σκότωσε», αναφέρει.

Ο ίδιος εκφράζει την έντονη διαφωνία του με την αποφυλάκιση, υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασθείς δεν έχει μετανοήσει για την πράξη του και επισημαίνοντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν διά βίου. Σκότωσε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Η ποινή του ήταν διά βίου και, μετά από 13 χρόνια, τον αφήνουν ελεύθερο», δηλώνει.

Ανησυχία για την ασφάλειά τους

Η μεγαλύτερη ανησυχία της οικογένειας αφορά πλέον την ασφάλειά της. Ο κ. Αντωνίου αναφέρει ότι η αποφυλάκιση, για την οποία οι συγγενείς δεν είχαν ενημερωθεί, όπως αναφέρουν, έχει εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας.

«Δεν ξέρουμε ακόμη, μετά από τόσα χρόνια, γιατί σκότωσε τον πατέρα μου».

Παράλληλα, εκφράζει το παράπονό του προς την Κυπριακή Δημοκρατία για το γεγονός ότι η οικογένεια δεν ενημερώθηκε για την αποφυλάκιση. «Είναι έξω και κυκλοφορεί ελεύθερος. Ανησυχούμε πλέον και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βγαίνουμε έξω από το σπίτι και φοβόμαστε. Αισθανόμαστε ανασφάλεια», υποστηρίζει.

Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αγία Νάπα

Η δολοφονία του Παντελή Αντωνίου, 66 ετών, διαπράχθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013 στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, το θύμα καθόταν σε χώρο μεταξύ καταστημάτων και έπαιζε τάβλι με φίλο του.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, ο καταδικασθείς, ο οποίος ήταν επίσης οδηγός ταξί, έφθασε στην περιοχή με το όχημά του και σταμάτησε σε κοντινό σημείο, έχοντας τον κινητήρα σε λειτουργία. Ενώ οι δύο φίλοι ήταν σκυμμένοι πάνω από το τάβλι, πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο τον Παντελή Αντωνίου, ο οποίος έπεσε νεκρός μπρούμυτα στο έδαφος.

Η καταδίκη και η έφεση

Τον Απρίλιο του 2014, έπειτα από ακροαματική διαδικασία, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμοχώστου τον έκρινε ένοχο για φόνο εκ προμελέτης και του επέβαλε την προβλεπόμενη ποινή της διά βίου φυλάκισης.

Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης. Στις 22 Φεβρουαρίου 2017, το Εφετείο απέρριψε την έφεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της οικογένειας, ο ισοβίτης αποφυλακίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, έπειτα από 13 χρόνια στη φυλακή, με απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρόσωπο που καταδικάστηκε σε διά βίου φυλάκιση δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους μετά τη συμπλήρωση 12 ετών κράτησης.

Νομοθετικό κενό στις αποφυλακίσεις – Τι δηλώνει η πρόεδρος του Συμβουλίου

Το philenews επικοινώνησε με την πρόεδρο του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, Αλεξάνδρα Λυκούργου, ζητώντας τη θέση της σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κατά πόσο αυτό προβλέπει την ενημέρωση και την ακρόαση των θυμάτων ή των οικείων τους πριν από τη λήψη αποφάσεων για αποφυλάκιση κρατουμένων.

Η κ. Λυκούργου εξήγησε ότι τα κριτήρια που εξετάζει το Συμβούλιο καθορίζονται από τον νόμο και δεν περιλαμβάνουν τις απόψεις της οικογένειας του θύματος. «Οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη του το Συμβούλιο για να αποφυλακίσει κάποιον καθορίζονται από τον νόμο και από τα άρθρα 14Α και επόμενα του περί Φυλακών Νόμου του 1996 (Ν. 62). Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται οι απόψεις της οικογένειας του θύματος.

Όπως υπογραμμίζει, το Συμβούλιο, υπό την τωρινή του σύνθεση, έχει ετοιμάσει και παραδώσει ήδη τρεις εκθέσεις με εισηγήσεις και παρατηρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται οι οικείοι του θύματος σε περίπτωση ανθρωποκτονίας ή το ίδιο το θύμα σε περίπτωση βιασμού, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα.

«Από τη στιγμή, όμως, που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται νομοθετικά, το Συμβούλιο δεν έχει την εξουσία να καλέσει το ίδιο μάρτυρες. Ο νόμος προβλέπει ότι μόνο ο έγκλειστος αιτητής έχει δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες. Γι’ αυτό και εισηγούμαστε τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να καλούμε μάρτυρες».

Η πρόεδρος διευκρίνισε ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το Συμβούλιο λαμβάνει εκθέσεις από τέσσερα κρατικά τμήματα. Την Αστυνομία, τις Ψυχιατρικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Φυλακών.

Εισηγείται ενημέρωση και ακρόαση των οικογενειών

Η κ. Λυκούργου ανέφερε ότι το Συμβούλιο έχει εντοπίσει το νομοθετικό κενό και έχει συμπεριλάβει στις τρεις εκθέσεις του εισηγήσεις τόσο για την ακρόαση των θυμάτων ή των οικείων τους όσο και για την ενημέρωσή τους πριν από την αποφυλάκιση.

«Η πρώτη εισήγηση είναι να δοθεί στο Συμβούλιο η εξουσία να καλεί το θύμα ή τους οικείους του, ώστε να τους ακούει πριν αποφασίσει. Αυτό προκύπτει και από περιπτώσεις κατά τις οποίες αιτητές αναφέρουν ότι έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος και ότι τους έχουν συγχωρέσει. Το Συμβούλιο, όμως, δεν έχει τη δυνατότητα να διασταυρώσει αυτή την πληροφορία, παρόλο που θα ήθελε να μπορεί να το πράξει».

Μία δεύτερη εισήγηση αφορά τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης της Αστυνομίας ή του Τμήματος Φυλακών να ενημερώνει την οικογένεια του θύματος ότι επίκειται απόφαση για αποφυλάκιση κρατουμένου επ’ αδεία. Παράλληλα, εισηγείται να ενημερώνεται η οικογένεια για τους όρους αποφυλάκισης, καθώς και να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη θυμάτων κατά τον καθορισμό τους.

Απόρρητες οι αποφάσεις και οι όροι αποφυλάκισης

Η πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι οι αποφάσεις για αποφυλάκιση επ’ αδεία είναι απόρρητες και δεν δημοσιοποιούνται. Πρόσβαση σε αυτές έχουν ο αποφυλακισθείς, ο επιτηρητής του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Τμήμα Φυλακών και το Συμβούλιο.

Οι όροι αποφυλάκισης καθορίζονται ανάλογα με το αδίκημα και τα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης και μπορεί να αφορούν τη διαμονή, τη θεραπεία, την αποχή από τη χρήση ναρκωτικών ή την απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων περιοχών. Η τήρησή τους ελέγχεται από τον επιτηρητή του αποφυλακισθέντος.

Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι, ακόμη και αν ακούσουν τις απόψεις της οικογένειας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα λάβουν διαφορετική απόφαση. «Σίγουρα θα αισθανόμασταν καλύτερα αν είχαμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται νομοθετικά, δεν θα αδικήσουμε τον αιτητή λόγω ενός νομοθετικού κενού».

Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας, η κ. Λυκούργου ανέφερε ότι αρμόδιοι για να προωθήσουν σχετική αλλαγή είναι είτε οι βουλευτές, μέσω πρότασης νόμου, είτε το Υπουργείο, μέσω νομοσχεδίου.