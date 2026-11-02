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Οι 27 ηγέτες μας δεν πήραν αποφάσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, στη σύνοδο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όμως, μέσα στα γενικόλογα συμπεράσματα τους, έγραψαν ότι «η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων των κρατών μελών».

Και λίγο πιο κάτω: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Στις 29 Οκτωβρίου, 13 ημέρες μετά την έκδοση των συμπερασμάτων, συνήλθε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

Ενώ το Συμβούλιο των ηγετών ζήτησε «επειγόντως συντονισμένη δράση» και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει «μέτρα για βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων τιμών της ενέργειας», η Επιτροπή δεν έκανε απολύτως τίποτα.

Ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, βράδυ Πέμπτης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, έκανε μια παρουσία… για κλάματα.

Από το επίσημο κείμενο της δήλωσής του προς τα ΜΜΕ, παρουσία των υπουργών: «Συζητήσαμε τι μπορεί πραγματικά να γίνει βραχυπρόθεσμα. Και πράγματα μπορούν να γίνουν. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης επιδοτήσεων. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να επιδοτήσουν τα ορυκτά καύσιμα, κάτι που καταλαβαίνω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο, συμφωνούμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά».

Οι 27 ηγέτες ζήτησαν από την Επιτροπή και τον ίδιο, ως αρμόδιο Επίτροπο, «επειγόντως συντονισμένη δράση» και ο κ. Γιόργκενσεν είπε στους υπουργούς Ενέργειας πως αν ήθελαν μπορούσαν, ο καθένας ξεχωριστά, να δώσουν επιδοτήσεις στα καύσιμα. Στοχευμένες, είπε. Σε ποιους, κ. Γιόργκενσεν; Ποιους δεν πλήττει αυτή η κρίση; Πώς θα μετρήσουμε τον βαθμό επηρεασμού και μείωσης πραγματικών εισοδημάτων και επιχειρηματικών τζίρων από την ακριβή βενζίνη, το ακριβό ντίζελ, το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, το ακριβό φυσικό αέριο και, βέβαια, τον ακριβό ηλεκτρισμό; Και με ποια διοικητικά μέτρα θα μπορέσουν τα κράτη να μοιράσουν, στοχευμένα, τις όποιες επιδοτήσεις; Ποιος να πρωτοπάρει επιδότηση και τι να την κάνει αφού έρχονται καπέλο νέες αυξήσεις;

Το θέμα δεν είναι τόσο η αοριστία του Γιόργκενσεν. Και δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έτσι μιλά και η πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι θεσμικό και πολιτικό το θέμα και αφορά και την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Αναγνωρίζουν την ανάγκη μέτρων από τους θεσμούς για όλους τους Ευρωπαίους και μετά δεν έχουν το παραμικρό να πουν ή να κάνουν για την εφαρμογή στην πράξη αυτών που οι ίδιοι διαπιστώνουν και ζητούν

Και λέει ο αρμόδιος Επίτροπος, αν θέλετε δώστε λεφτά στον κόσμο σας, επιδοτώντας τα καύσιμα ή μειώνοντας φόρους από τον ηλεκτρισμό. Εντός δημοσιονομικών κανόνων και περιορισμών.

Είπε και άλλες εξυπνάδες: «Η υποστήριξη προσπαθειών που ωφελούν τη μακροπρόθεσμη (σ.σ. πράσινη) μετάβασή μας είναι πολύ ωφέλιμη. Έτσι, οποιαδήποτε μέτρα έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση, την απομάκρυνση από λέβητες αερίου και λέβητες πετρελαίου και την υιοθέτηση αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικά οχήματα αντί για αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ούτω καθεξής».

Του λένε οι ηγέτες «συντόνισε επείγοντα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να μην υποφέρει ο κόσμος» και αυτός λέει πως άμα αγοράσουμε όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα χρειαζόμαστε ακριβό πετρέλαιο ή ακριβή βενζίνη. Και άμα αντικαταστήσουμε τους λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούμε για θέρμανση και βάλουμε (ηλεκτρικές) αντλίες θερμότητας, θα έχουμε εξοικονόμηση. Ξανά κ. Γιόργκενσεν: Είναι πανάκριβο το ρεύμα και οι μισθοί φεύγουν στα απολύτως απαραίτητα για μεγάλο ποσοστό του κόσμου. Ποιες αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά ΙΧ και άλλα πράσινα άλογα θυμάστε και χαίρεστε;

Είναι βέβαιο πως ο κ. Κεραυνός και ο κ. Δαμιανός έχουν καταλάβει πως δεν είναι για να ελπίζουμε στην Κομισιόν. Ούτε στο Συμβούλιο. Εσείς, αγαπητοί, να σκεφτείτε τρόπους να βοηθηθεί εδώ και τώρα έστω ο κόσμος που δεν έχει καν φορολογητέα εισοδήματα. Και να πάει όπου θέλει με τα όριά της η Κομισιόν.